Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пожаловался на предвзятость к своей команде по сравнению с «Ливерпулем».

«Мы видим это каждый раз, и это невозможно. «Сити» выигрывал АПЛ четыре или пять раз, но никто не был признан футболистом года. В каждой команде-чемпионе есть игрок, которому дают эту награду. В этом году «Ливерпуль» выиграет чемпионство, и футболист «Ливерпуля» обязательно будет признан игроком года. Совершенно точно.

К нам не относятся с одинаковым уважением. Особенно это касается прошлого сезона, когда мы завоевали четыре трофея, но никого из нас не принали игроком года. Это говорит само за себя. Награда досталась футболисту «Ливерпуля», пусть он и провел фантастический сезон. Одинаковое отношение демонстрируется не ко всем. Мы каждый год завоевываем крупный трофей, а приз дают футболисту соперника», – цитирует 25-летнего Стерлинга AS.

Игроком сезона в АПЛ-2018/19 был признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

После 26 туров чемпионата Англии-2019/10 «Ливерпуль» лидирует с 22-очковым преимуществом над «Сити».

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