Ло Сельсо едва не переломил ногу Аспиликуэте и остался даже без желтой

«Челси» в матче 27-го тура чемпионата Англии победил «Тоттенхэм» – 2:1.

В одном из эпизодов аргентинский полузащитник «шпор» Джовани Ло Сельсо совершил грубейший фол на капитане «Челси» Сесаре Аспиликуэте. Тем не менее, Джовани вышел сухим из воды: VAR и Майкл Оливер посовещались и не предъявили аргентинцу даже желтой карточки.

«Челси» одержал вторую победу над «Тоттенхэмом» в этом сезоне – в первом круге «синие» победили со счетом 2:0.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 44 очками, «Тоттенхэм» идет на пятом месте – у команды Жозе Моуринью 40 баллов.

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