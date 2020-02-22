Моуринью ужасно подготовил «Тоттенхэм» к «Челси». И глупо отмазался после игры

Последние несколько дней – классика от Жозе Моуринью. На фоне неудачных результатов португалец вошел в привычный защитный режим – Особенный либо критикует судейские решения, либо жалуется на травмы нападающих.

Поводы у Жозе и правда есть, но конкретно против «Лейпцига» и «Челси» его нытье не может полностью объяснить проблемы. Оправдания в виде травм не прокатят – у «РБ» отсутствовали три основных центральных защитника. Оправдания в виде фейлов рефери – тоже: Ло Сельсо наиграл на три удаления в матче с «Челси». VAR уже признал, что как минимум в одном случае допустил ошибку.

Учитывая это, мы имеем полное право судить об игре «Тоттенхэм» исходя только из тактики. В обоих матчах «шпоры» в ней провалились. Против «РБ» Моуринью проиграл еще на теоретическом собрании: схема Юлиана Нагельсманна предполагала численный перевес и в зоне продвижении мяча, и в зоне обострения. «Тоттенхэму» повезло, что интрига в паре еще плюс-минус жива – «Лейпциг» мог уходить в отрыв еще в стартовые 20 минут.

После проигрыша «Челси» Жозе сказал, что не видит ошибок у себя, но разница в подходе команд указывает на обратное. Моуринью догадывался, что Фрэнк Лэмпард выставит схему 3-4-3 – об этом Особенный предупреждал еще перед игрой. Португалец в свою очередь поменял систему и вышел по этой же расстановке. Следовательно, Жозе владел ситуацией и точно мог обернуть ее в свою сторону. На практике «Челси» сыграл гораздо смелее и предприимчивее.

Главный контраст – отношение к прессингу. Обе команды выставили тройку нападающих и тройку защитников – идеальные условия для персонального прессинга. «Челси» этим пользовался – Маунт, Жиру и Баркли выдвигались на Санчеса, Тоби и Вертонгена. «Тоттенхэм» так не действовал – Аспиликуэта и Рюдигер получали свободу, их не прессинговали Моура и Ло Сельсо.

«Челси» прессингует «Тоттенхэм» 1-в-1 – в давлении участвует и тройка атакующих игроковEurosport

«Тоттенхэм» пассивно прессингует – Ло Сельсо и Моура слишком далеко от Рюдигера и АспиликуэтыEurosport

Учитывая отсутствие нападающего, прессинг мог стать хорошей альтернативой в создании моментов. «Тоттенхэм» на это не пошел – возможно, из-за усталости; возможно, из-за того, что этот элемент в целом не отработан у команды Моуринью. Итогом стало полное отсутствие остроты.

Еще один минус – «Челси» мог легко доводить мяч до атакующих игроков и реагировать на их движение. В этом плане Лэмпарду особенно помог Жиру – пожалуй, лучший нападающий в мире по игре спиной к воротам. Благодаря французу «Челси» разнообразно наказывал «шпор» за пассивность – в арсенале хозяев были игра на третьего, создание разрывов среди защитников и перегрузки.

Жиру примет мяч спиной к воротам и в одно касание выведет уже стартовавшего Баркли. Это игра на третьегоEurosport

Жиру опустился к центру поля и стянул на себя Тоби. В зону Алдервейрелда оперативно вбегает Баркли. Это создание разрыва между защитникамEurosport

Маунт и Баркли вдвоем атакуют Санчеса. Это классический перегрузEurosport

Первые два способа проявились даже в голах. В первом Оливье использовал огромный разрыв между Вертонгеном и Тоби – его умным движением создал Маунт. Во втором француз уже скинул мяч Мейсону, сыграв на третьего. Дальше атака «Челси» развивалась в регбийном стиле, что уже не раз происходило в этом сезоне и тоже не должно было стать сюрпризом для Жозе.

«Тоттенхэм» не мог манипулировать так же защитой «Челси» – хозяева прессинговали и не давали столько времени на то, чтобы доставить мяч в атаку. Как следствие, к моменту второго гола «шпоры» сделали в два раза меньше передач на чужой трети – 38 против 83.

На пресс-конференции Моуринью пытался связать это с отсутствием нападающего: «Если они прессингуют нас высоко, а мы выбиваем мяч, то впереди за него некому зацепиться. Если они выставляют против нас низкий блок, то нам тяжело уже войти в штрафную с мячом».

Моуринью оправдывался так еще при здоровом Харри Кейне – нападающий и правда увеличил количество верховых единоборств после прихода Жозе. Но в таком случае напрашивается вопрос – почему «Тоттенхэм» до сих пор не придумал, как проходить прессинг без использования длинных передач.

Еще более абсурдно, что Жозе не воспользовался даже альтернативой, которая также заточена на забросы – передачи Тоби на ход Алли. Даже в этом матче Алдервейрелд пробовал фирменные лонгболы – один из них чуть не привел к голу от Танганга. Деле паршиво отыграл против «Лейпцига» и только восстановился – понять его отсутствие в старте можно. Но странно, что Моуринью выпустил его на поле, заменив как раз Алдервейрелда.

Жозе Моуринью и Деле АллиGetty Images

Итоговые цифры логично обескураживают: несмотря на то, что во втором тайме «Тоттенхэм» подравнялся по владению и даже слегка его выиграл (50,8% против 49,2%), команда провела на трети поля «Челси» всего 20% времени. Показатель соперников «синих» по этому сезону – 25%.

Полная катастрофа вырисовывается из статистики ударов. За весь матч «шпоры» нанесли только пять ударов; в среднем по сезону этот показатель – 12,1. Только два удара были нанесены с игры – это в пять раз меньше обычного (9,7 за матч). «Тоттенхэм» сыграл на уровне андердога с явными признаками беспомощности – это должно смущать Моуринью даже больше проблем с составом.

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