На 62-й минуте матча с «Лестером» Илкай Гюндоган пробил из-за штрафной и попал в руку Деннису Прату. Короткий просмотр видеоповтора в лондонском VAR-хабе подтвердил: да, это 11-метровый. К точке подошел Серхио Агуэро, который долго смотрел на Каспера Шмейхеля, вроде бы наверняка пробил по центру, но угодил в ногу улетевшего в левый угол вратаря.

Squawka оперативно подсчитала: это четвертый подряд нереализованный пенальти «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. «Горожане» ни разу не забили в 2020 году и во всех турнирах промахнулись пять раз из последних семи. Если фанаты на «Этихаде» переживали за исключение из еврокубков на два сезона, то есть проблема посерьезнее – первая смазанная пенка Куна Агуэро.

Нельзя сказать, что Хосеп Гвардиола не реагирует на эти фейлы. Аргентинец стал четвертым исполнителем 11-метровых в Премьер-лиге – до него с точки мазали Гюндоган, Габи Жезус и Стерлинг. «Всегда доверяю парням самим выбрать, кому бить, но, возможно, мне нужно решить, кто подойдет к пенальти следующим. На стадии плей-офф это станет очень важным, потому что именно такие детали чаще всего и определяют разницу», – признавал Пеп после промаха Жезуса с «Шеффилд Юнайтед» за месяц до игры с «Лестером».

Ведь Агуэро пока не мазал с точки (три гола в трех попытках), но теперь напачкал и он. Под его фейл испанский коуч старательнее подбирал слова. «Может, мы забьем, когда на кону будет какой-нибудь трофей? Вратари тоже хорошо играют, но следующий удар будет точным», – забыл добавить «скриньте» Гвардиола во флэш-интервью после встречи с «лисами».

«Самое важное – то, что мы выиграли даже с незабитым пенальти. Мы показали отличную реакцию на промах», – миролюбиво заметил освистываемый в Лестере Рияд Марез. Вот уж кто-то, а алжирец совершенно точно не решит проблему «Сити» с пенками. На «Этихаде» наверняка помнят птицу, которую подстрелил Марез в матче с «Ливерпулем». В 2018-м Пеп и Клопп выдали скучнейшую тягомотину, которую на 86-й минуте оживило падение Сане в штрафной. Рияд идеально запулил мяч в космос и больше к точке в «Манчестере» не подходил.

Другой кандидат – Кевин де Брёйне. У него в Англии был всего один пенальти – в 2016-м «Эвертону» и тоже неточный. С того момента прошло аж четыре года, а до этого злобный клон Александра Зинченко подходил к точке аж в 2014-м в сборной Бельгии.

Но самый явный претендент в супермены – вратарь Эдерсон. «О, он лучший! – оживился Гвардиола, когда после 1:0 с «Шеффилдом» его спросили про свежих пенальтистов. – Поверьте, он лучший из всех бьющих, которые у нас есть. У Эдди словно кровь по венам не течет: он настолько спокоен, что легко сделает это».

Косвенно это подтверждает и детская любовь бразильца. «Я рос на вратаря, который уже закончил карьеру, – это Рожерио Сени, классно игравший ногами», – говорил Эдерсон в одном интервью. «В начале я не хотел исполнять штрафные, но один из детских тренеров буквально заставил меня попробовать, – добавил Эдди в разговоре с FourFourTwo. – Потом у меня получилось, и я забил несколько мячей, все изменилось. Правда, больше я к этому не возвращался, у «Сити» полно специалистов в этой области».

Возможно, пришла пора снова вернуться к забытому скиллу. Единственная проблема – как быть с риском, если промажет и вратарь? Быстрый вынос, заброс, реактивная скорость нападающего – и вот перед ним опустевшая рама. И все из-за того, что у лоснящегося от богатства «Манчестера» нет людей, способных закатить мяч в сетку с 11 метров.

И Гвардиола, и Марез после победы над «лисами» отмечали: это отличная подготовка к матчу с «Реалом» в Лиге чемпионов. «Мадрид» при Зидане ни разу не вылетал из главного еврокубка, а 40 дней назад уверенно отбуцкал в послематчевой серии «Атлетико» в финале испанского Суперкубка – шансов на успех в пенальти 5 по 5 против такого уверенного соперника у «Сити» почти нет. Либо Пеп прав: у Агуэро, Стерлинга и даже Мареза с Жезусом попрет, когда на кону встанет ушастая чашка, а не банальная победа над «Лестером».

«Лестер» – «Манчестер Сити» – 0:1

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