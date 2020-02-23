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Месси, Погба, Стерлинг и Салах гоняются за газировкой в рекламе Pepsi

Месси, Погба, Стерлинг и Салах гоняются за газировкой в рекламе Pepsi
Eurosport

1 час назад

Бренд не изменяет традициям.

Звезды чемпионатов Англии и Испании Лионель Месси, Поль Погба, Рахим Стерлинг и Мохамед Салах снялись в новой рекламе газировки Pepsi.

По сюжету ролика футболисты постоянно крадут друг у друга банку с напитком различными способами. В итоге наступает хэппи-энд – каждому игроку достается по жестянке.

  • Pepsi – спонсор Лиги чемпионов.
  • Компания много лет выпускает рекламные ролики с участием звезд футбола.

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