Eurosport
Месси, Погба, Стерлинг и Салах гоняются за газировкой в рекламе Pepsi
Бренд не изменяет традициям.
Звезды чемпионатов Англии и Испании Лионель Месси, Поль Погба, Рахим Стерлинг и Мохамед Салах снялись в новой рекламе газировки Pepsi.
По сюжету ролика футболисты постоянно крадут друг у друга банку с напитком различными способами. В итоге наступает хэппи-энд – каждому игроку достается по жестянке.
- Pepsi – спонсор Лиги чемпионов.
- Компания много лет выпускает рекламные ролики с участием звезд футбола.
У «Ман Сити» проблемы с пенальти: не забили 4 подряд в АПЛ, зовут к точке Эдерсона, до «Реала» 4 дня