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«***** [любить] твою сестру». Булка рассказал о манере общения Сарри

«***** [любить] твою сестру». Булка рассказал о манере общения Сарри
Eurosport

13 мин. назад

Воспитанник «Челси» признался, что временами с итальянским специалистом было неприятно работать.

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка рассказал о манере общения Маурицио Сарри с футболистами.

Польский кипер с 2016 по 2019 годы играл за различные команды в академии «Челси» и прошлым летом перешел в парижский клуб. В последнем сезоне в составе «синих» он часто привлекался к тренировкам с первой командой и успел насладиться общением с Сарри, тогда работавшим с лондонским клубом.

«С Сарри иногда очень неприятно работать. Он много ругался на итальянском, позже – на английском. Однажды Алонсо занял неверную позицию на тренировке, и Маурицио сказал ему: «***** [любить] твою сестру», – рассказал кипер в интервью ютьюб-каналу Foot Truck.

  • Игрок провел всего один матч за парижан.
  • Сарри покинул «Челси» летом 2019-го и перешел в «Ювентус».

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