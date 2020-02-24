Английская Футбольная ассоциация ввела запрет на игру головой в детских футбольных командах.

В последние годы в Великобритании активно исследовали влияние футбольной карьеры на здоровье спортсмена. Оказалось, что у бывших футболистов риск летального исхода от деменции в три с половиной раза выше, чем у среднестатистического человека. Ученые связывают это с частыми ударами головой по мячу на протяжении игровой карьеры.

Чтобы снизить риск развития заболевания в более зрелом возрасте, в Англии, Северной Ирландии и Шотландии ввели запрет на детские упражнения, цель которых – тренировка ударов по мячу головой. Полный бан действует на возрастные группы до 12 лет, но и после подобные занятия будут вводиться постепенно – вплоть до 17 лет командам будет разрешено проводить лишь по одной тренировке в неделю с игрой головой, сообщает Sky Sports.

Бан не распространяется на соревновательные матчи – только на тренировки.

Решение обусловлено тем, что в соревновательных играх футболисты этих возрастных групп и так сравнительно редко играют головой.

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