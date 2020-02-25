Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что в Турине размышляют над приглашением Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

Пеп заявил, что не покинет клуб летом, несмотря на санкции от УЕФА, однако его действующий контракт истекает всего через год. Этим хочет воспользоваться чемпион Италии.

«Ересь – говорить, что вы не думаете о Гвардиоле. Но, как и любому профессионалу, необходимо учитывать момент, в котором вы находитесь. Если кто-то счастлив на своем месте, трудно что-то менять», – рассказал функционер в интервью Radio24.

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