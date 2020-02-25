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Клопп прокомментировал повторение победного рекорда «Сити»

Клопп прокомментировал повторение победного рекорда «Сити»
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

«Ливерпуль» оформил 18 побед подряд.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивился, что его команда повторила рекорд «Манчестер Сити» по серии побед в чемпионате Англии.

«Никогда не думал, что рекорд «Сити» будет побит или повторен. Но мы сделали это, и я не могу поверить, что это случилось, честно. Посмотрите, как играет «Манчестер Сити» – это команда мирового уровня! Мы должны продолжать побеждать, должны быть хорошо готовы к следующей игре», – цитирует 52-летнего Клоппа Sky Sports.

  • 24 февраля «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (3:2) и оформил 18-ю победу подряд, повторив рекорд «Сити» сезона-2017/18.
  • Мерсисайцы после 27 туров лидируют в турнирной таблице с 22-очковым отрывом от «Сити».

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