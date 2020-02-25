Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивился, что его команда повторила рекорд «Манчестер Сити» по серии побед в чемпионате Англии.

«Никогда не думал, что рекорд «Сити» будет побит или повторен. Но мы сделали это, и я не могу поверить, что это случилось, честно. Посмотрите, как играет «Манчестер Сити» – это команда мирового уровня! Мы должны продолжать побеждать, должны быть хорошо готовы к следующей игре», – цитирует 52-летнего Клоппа Sky Sports.

24 февраля «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (3:2) и оформил 18-ю победу подряд, повторив рекорд «Сити» сезона-2017/18.

Мерсисайцы после 27 туров лидируют в турнирной таблице с 22-очковым отрывом от «Сити».

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