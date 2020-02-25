Getty Images

Стерлинг: «Дочь дразнит меня чантами про Салаха»

Стерлинг: «Дочь дразнит меня чантами про Салаха»
Eurosport

54 мин. назад

Девочка в курсе соперничества «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ – она делает это нарочно.

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что его собственная дочь любит кричалки про звезду «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«У нее мой характер – она любит подшучивать и часто дразнит меня чантами про Мо Салаха. Она в курсе соперничества между «Ливерпулем» и командой, за которую я играю, поэтому она постоянно поет их кричалки и пытается меня выбесить, но это просто в ее характере», – цитирует игрока Evening Standart со ссылкой на AS.

  • В последние годы противостояние «горожан» и «красных» – главное в Англии. В прошлом сезоне «Ливерпуль» лишь на один балл уступил «Сити» в борьбе за титул.
  • Игрок сборной Англии воспитывался в системе мерсисайдцев и перешел в «Сити» как раз оттуда.

Приехать беженцем из Африки в Канаду и покорить «Баварию» в 19 лет. Дэвис – козырь «Мюнхена» в ЛЧ

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица