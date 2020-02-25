Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что его собственная дочь любит кричалки про звезду «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«У нее мой характер – она любит подшучивать и часто дразнит меня чантами про Мо Салаха. Она в курсе соперничества между «Ливерпулем» и командой, за которую я играю, поэтому она постоянно поет их кричалки и пытается меня выбесить, но это просто в ее характере», – цитирует игрока Evening Standart со ссылкой на AS.

В последние годы противостояние «горожан» и «красных» – главное в Англии. В прошлом сезоне «Ливерпуль» лишь на один балл уступил «Сити» в борьбе за титул.

Игрок сборной Англии воспитывался в системе мерсисайдцев и перешел в «Сити» как раз оттуда.

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