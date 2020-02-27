Главный тренер «РБ Лейпциг» рассказал, что иногда советуется с коучем «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Пеп – единственный, у кого я иногда могу спросить совет. Я не звоню Пепу, чтобы узнать, как нам справиться с «Баварией». Я посылаю ему видео некоторых наших игровых эпизодов по мобильному и рассказываю о своем решении. Затем он честно отвечает, что думает, и мы это обсуждаем.

Это происходит не слишком часто, но подобное очень ценно. Особенно с Пепом, потому что он целенаправленно делает многие вещи иным образом, чем это принято делать», – цитирует немца Bild.

Тренеры пересекались на бровке в период работы Гвардиолы с «Баварией».

32-летний Нагельсманн тренирует в Бундеслиге с 2016 года.

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