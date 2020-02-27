В Манчестере задержали мужчину по подозрению во взломе электронной почты главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.

30-летний хакер сообщил, что работал в IT-компании, сотрудничавшей с «горожанами» на протяжении двух лет. В июле 2017-го он с личного смартфона зашел на почту Гвардиолы и переслал себе все письма и файлы оттуда на зашифрованный электронный ящик в сервисе ProtonMail. «Это было самым простым, что я когда-либо делал», – ухмыльнулся экс-айтишник.

Подозреваемый заявил, что владеет информацией о возможных трансферах «Сити». В частности, «Манчестер» вел переговоры с защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом и центрбеком «Дортмунда» Сократисом Папастатопулосом. Оба не оказались на «Этихаде» и перешли в «Ювентус» и «Арсенал» соответственно.

Также хакер получил личные данные футболистов манкунианцев – например, телефонные номера и имейлы Джо Харта и Венсана Компани. «Пеп загрузил их на почтовый аккаунт, но даже не знает этого, не понимает», – сказал подозреваемый. За доступ к конфиденциальной информации Гвардиолы злоумышленник требовал 120 тысяч евро в криптовалюте. Об этом сообщила газета The Sun.

49-летний Хосеп возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года и дважды выигрывал чемпионат Англии.

Полиция отпустила подозреваемого во взломе почты Пепа под подписку о невыезде на время расследования.

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