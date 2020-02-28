Гвардиола уйдет в «Ювентус», чтобы выиграть ЛЧ с Роналду. «Турин» готовит переход уже год

«Зачем жрать капусту, если есть картошка», – гениальная цитата Михаила Фаустина из GTA IV идеально описывает ситуацию, в которой из-за бана «Манчестер Сити» оказались Гвардиола, «Ювентус», Роналду и сами «горожане». Каждый из героев квадрата вынужден заниматься чем-то бесполезным при наличии куда более комфортного развития событий. Но все легко изменится, когда Гвардиола сменит убитый в кабинетах УЕФА «Сити» на «Турин», ведь итальянцы готовят трансфер каталонца уже больше года.

Для начала определимся с мотивациями и главными вопросами: зачем англичанам отпускать Пепа, ради чего Гвардиоле ехать в Италию, что с этого получит Криштиану и есть ли смысл раскошеливаться «Юве»?

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

У «Манчестер Сити» самая высокая средняя зарплата в АПЛ – 6,9 млн евро в год. А сам Гвардиола – самый высокооплачиваемый тренер Англии во всех видах спорта – 23 млн евро в год. Держать такую смету под людей, которые физически не могут выполнять задачу, под которую собирались, – глупо. Даже если клуб пойдет на принцип и сохранит всех лидеров и тренера, то через два года эти консервы все равно протухнут – игроки состарятся, Гвардиола останется без мотивации – в Англии он уже все выиграл. Контракт Пепа действует еще год, а значит, «Сити» в типичной трансферной ловушке: или летом они максимально сдерут с «Ювентуса» за переход Гвардиолы, или через год каталонец уйдет бесплатно, цапнув еще 23 мульта за год бесцельной работы.

Но зачем Гвардиоле менять такие комфортные условия с гигантской зарплатой и без давления. Причин для переезда две.

Пеп до сих пор не опроверг утверждение, что не может выиграть ЛЧ без Месси. Он этого и не скрывает: «Я не могу выиграть Лигу чемпионов, потому что у меня нет Месси, Хави и Иньесты? Полностью согласен. Когда я был в «Барселоне», много раз говорил, что у меня потрясающие игроки. У меня был прекрасный состав в «Баварии» и сейчас в «Манчестер Сити», но в «Барселоне» я был счастливчиком. Извините, мне повезло. Так что я согласен с критиками».

Лионель Месси и Хосеп ГвардиолаEurosport

В последний раз главный трофей Европы каталонец тряс над головой девять лет назад. Если Хосеп останется в «Сити» и не выиграет Лигу чемпионов в этом году, то рекорд растянется до 11 лет. То, как откровенно Гвардиола признает зависимость от Месси, явно говорит о болезненности этого вопроса. И это подводит его к другой причине переезда в Турин.

В «Ювентусе» Хосеп будет работать с Криштиану Роналду. Каталонец станет первым и точно единственным коучем, который тренировал обоих богов футбола. Если камбэк в «Барсу» станет для Пепа возвращением с поджатым хвостом, то билет в Италию – дерзким и неожиданным ходом с солидными шансами на триумф. Криштиану в любом возрасте – фактор в пользу победы в ЛЧ.

О желании самого Роналду поработать с Гвардиолой в «Ювентусе» Marca писала еще год назад. Криштиану находится в похожем положении: после ухода из «Реала» он провалился в Лиге чемпионов и висит на грани второй неудачи. Для португальского перфекциониста это неприемлемо.

С Маурицио Сарри у Роналду тоже не заладилось. Сначала Мистер дважды заменил Криша, показав, что он больше не главный герой в этом фильме, а затем перешел на схему, которая явно не удобна для португальца. Если раньше «Юве» играл по комфортной для Рона схеме 4-3-3, то затем туринцы перестроились на 4-3-1-2. Теперь Криш в роли центрфорварда вынужден лично создавать моменты, а не врываться в свободные зоны за счет маневров страйкера. Так что для Криша приход Гвардиолы станет избавлением и возможностью вернуться на тот пик, который ему доступен в 35 лет.

Криштиану Роналду и Маурицио СарриTwitter

Но больше всех выиграет «Ювентус». Для туринцев подписание Гвардиолы – не счастливый случай, а результат тонкой длительной работы. О грядущих проблемах «Манчестер Сити» с финансовым фэйр-плей в Турине знали минимум за год до бана. Зимой и весной 2019-го у Макса Аллегри был последний шанс выиграть Лигу чемпионов, но коучу снова не повезло, и он объявил об отставке в конце сезона. «Ювентус» прощупывал почву раньше – еще до вылета итальянцев из ЛЧ-2018/19 журналист Il Giornale Луиджи Гуэлпа сообщил о контактах туринцев с Гвардиолой.

«Я узнал, что Пеп уже достиг устной договоренности с «Ювентусом» на четыре года. Мне сказал это тот же человек, который сообщил, что Роналду едет в Турин», – делился инсайдом Гуэлпа.

Спустя несколько недель New York Times вскрыл проблемы «Манчестер Сити» с финансовым фэйр-плей, и Гуэлпа выдал новую порцию инсайдов. Итальянец разнюхал, что «Турин» воспользовался разведданными о финансах «горожан» и запустил переговоры с Пепом. Главной проблемой была слишком высокая зарплата каталонца. Далее журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли сообщил, что Гвардиола уже и вовсе согласовал контракт с туринцами. Медиа тут же утонули в фейках – назывались даже конкретные даты подписания контракта и представления Пепа в Турине. Только Tuttosport был не столь категоричен и всего лишь заявил, что «Юве» следит за каталонцем, но еще рассматривает Симоне Индзаги, Маурицио Сарри и Дидье Дешама.

В результате «Юве» назначил Сарри, подписав с ним контракт на три года. Тут тоже есть интересная деталь: изначально ходили слухи о контракте на два года – как раз в рифму с контрактом Гвардиолы и «Сити». Но в результате Маурицио выбил более длительное соглашение – это всегда гарантия повышенной неустойки в случае увольнения.

Хосеп Гвардиола уезжаетGetty Images

Но Сарри – не тот тренер, под которого идут топовые игроки. Подписание Гвардиолы превратит «Юве» в современный галактикос – о чем владельцы команды мечтают давно. В каждом клубе Пеп включает режим Football Manager и перестраивает весь организм под себя: за каталонцем приходит куча спецов – от диетолога до проктолога. Это концептуальная работа, которая выводит клубы на новый уровень и навсегда меняет их жизнь. А Сарри – лишь наемник. У Маурицио есть своя философия, и она касается лишь действий игроков на поле. Но Поль Погба вряд ли еще раз откажет туринцам детсадовской отмазкой, что якобы не хочет бросать в беде «Манчестер Юнайтед», в случае перехода Гвардиолы.

«Юве» и не скрывает интереса к Пепу. «Ересь – говорить, что вы не думаете о Гвардиоле. Но, как и любому профессионалу, необходимо учитывать момент, в котором вы находитесь. Если кто-то счастлив на своем месте, трудно что-то менять», – рассказал президент туринцев Андреа Аньелли в интервью Radio24.

Сейчас «Ювентус» и Роналду снова в миллиметре от вылета из Лиги чемпионов. Гвардиола из нее уже вылетел в будущем, но еще борется в настоящем. «Сити» оказался в экономически бессмысленном положении. Что делать – всем очевидно, осталось дождаться лета.

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