Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассказал, что в юности мог променять футбол на одну из банд Барселоны.

Игрок вырос в Каталонии и воспитывался в системе «Барселоны». Адама жил в не самом благополучном районе, и у него остались яркие воспоминания о том времени. «Пытались ли банды завербовать меня? Да, много раз. Меня, моего брата, доминиканского друга, всех. В то время участие в банде делало тебя популярным.

Но у нас был другой менталитет. Мы хотели быть футболистами, а не частью какой-то банды. Мы видели разборки почти каждый день, но не хотели драться. Конечно, я все равно в этом участвовал. В моей школе были банды. Они боролись друг с другом постоянно. Я видел пушки, драки с битами, ножами, бутылками... разные вещи.

В моем районе отлично поработали, теперь там намного спокойнее», – цитирует игрока Sport.

В текущем сезоне АПЛ у испанца 26 матчей, четыре гола и семь ассистов.

Три из четырех голов 24-летний игрок забил в ворота «Манчестер Сити».

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