«Ньюкасл» запретил рукопожатия на тренировочной базе из-за коронавируса

Клуб АПЛ «Ньюкасл» запретил игрокам и персоналу клуба здороваться рукопожатием на базе клуба из-за коронавируса.

«Здесь есть ритуал – все пожимают друг другу руки каждое утро. Мы прекратили это по совету доктора. К счастью, у нас есть превосходный врач, и он будет держать нас в курсе того, что мы должны делать. Мы, как и все остальные, постоянно пялимся в телевизор, чтобы узнать, куда он [коронавирус] пойдет дальше, и будем надеяться, что ситуация не ухудшится в этой стране», – цитирует главного тренера команды Стива Брюса Sky Sports.

«Ньюкасл» занимает 14 место в таблице.

По всему миру от вспышки SARS-CoV-2 пострадали 82 тысячи человек, умерло около 2800.

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