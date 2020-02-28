Getty Images
«Ньюкасл» запретил рукопожатия на тренировочной базе из-за коронавируса
Праздновать голы в обнимку пока можно.
Клуб АПЛ «Ньюкасл» запретил игрокам и персоналу клуба здороваться рукопожатием на базе клуба из-за коронавируса.
«Здесь есть ритуал – все пожимают друг другу руки каждое утро. Мы прекратили это по совету доктора. К счастью, у нас есть превосходный врач, и он будет держать нас в курсе того, что мы должны делать. Мы, как и все остальные, постоянно пялимся в телевизор, чтобы узнать, куда он [коронавирус] пойдет дальше, и будем надеяться, что ситуация не ухудшится в этой стране», – цитирует главного тренера команды Стива Брюса Sky Sports.
- «Ньюкасл» занимает 14 место в таблице.
- По всему миру от вспышки SARS-CoV-2 пострадали 82 тысячи человек, умерло около 2800.
Вылет «Аякса», катастрофа «Арсенала» и чудо «Шахтера». Лига Европы разжигала не хуже ЛЧ