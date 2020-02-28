Английская Премьер-лига прорабатывает сценарий, при котором предыдущие результаты сезона-2019/20 будут отменены.

Руководители чемпионата могут прибегнуть к такой мере, если в Великобритании отменят все спортивные события на ближайшие два месяца из-за распространения коронавируса. В подобном случае, боссы начнут кризисные переговоры, чтобы решить, засчитывать ли прошедшие 27 туров АПЛ за итоговые результаты или обнулить их.

Это нужно сделать не только, чтобы признать или не признавать «Ливерпуль» чемпионом, но и чтобы определить участников Лиги чемпионов и Лиги Европы-2020/21, а также клубы, вылетающие в Чемпионшип. От этого зависят крупные финансовые выплаты командам, отправляющимся в первую лигу.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Getty Images

В сезоне-1939/40 клубы Первого дивизиона сыграли лишь три матча и отменили весь сезон из-за Второй мировой войны без признания кого-либо из участников победителем. Тогда после трех туров лидировал «Блэкпул».

Таким образом, в случае отмены всех спортивных соревнований в Великобритании Премьер-лига, Чемпионшип и остальные английские дивизионы сохранят все действующие клубы на следующий сезон. Об этом сообщают источники The Telegraph.

В АПЛ «Ливерпуль» опережает всех соперников на 22 очка. Для первой в истории победы в Премьер-лиге «красным» необходимо выиграть еще четыре матча.

Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти подтвердил, что в стране могут ввести запрет на посещение общественных мероприятий. В UK зафиксировали 19 случаев заражения коронавирусом, в том числе, шесть за последние сутки.

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