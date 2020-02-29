Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне прокомментировал шансы на получение «Золотого мяча».

«Возможно, я уже не так далек от этого трофея, но кто я такой, чтобы решать? Просто стараюсь быть лучше, чем я есть. Я хорошо играл последние несколько лет и даже в прошлом сезоне, у меня были травмы, но на поле все шло замечательно.

Даже в Германии у меня были удачные сезоны, чувствовал себя довольным. Но не знаю, что решает, кто конкретно сейчас лучший в футболе. Думаю, я уже достаточно близко.

Это помогает попадать в номинации на «Золотой мяч», но превыше всего командная игра. Понимаю, что если партнеры действуют хорошо, и я действую вместе с ними, то меня хвалят.

Последние несколько сезонов я боролся за попадание в топ-30 футболистов мира. И это здорово, потому что ты упорно трудишься в профессии. Всегда приятно слышать, что ты действительно хорош в том, что делаешь.

Это придает мотивации оставаться здесь и оставаться на вершине максимально долго. Выступать на хорошем уровне в футболе можно не так долго, и я просто хочу быть лучшей версией себя. Какой именно, пока не знаю, каждый сезон получается разным, и этот пока складывается для меня по-настоящему удачно», – рассказал Де Брёйне в интервью Sky Sports.

В 26 матчах чемпионата Англии 28-летний бельгиец забил за «Сити» 8 мячей и отдал 17 ассистов.

Из 12 последних «Золотых мячей» 11 выиграли Лионель Месси (6) и Криштиану Роналду (5).

Де Брёйне – MVP сезона. Он уже претендует на «Золотой мяч», а его травмы могут потопить «Сити»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере