«Ливерпуль» в матче 28-го тура уступил «Уотфорду» со счетом 0:3. Дубль во втором тайме сделал Исмаила Сарр, еще один мяч забил Трой Дини.

Это первое поражение «красных» в чемпионате Англии-2019/20. Ранее мерсисайдский клуб уступал в Премьер-лиге 3 января 2019-го во встрече против «Манчестер Сити». Таким образом, прервалась беспроигрышная серия из 44 матчей – 17 в прошлом сезоне и 27 в нынешнем.

«Ливерпуль» потерял возможность побить рекорд «Арсенала» сезона-2003/04 – тогда «канониры» завершили чемпионат без единого поражения.

Но «Ливерпуль» все еще идет на первом месте в чемпионате с 22 очками отрыва. У «Сити» остается одна игра в запасе.

«Уотфорд» после победы над мерсисайдцами поднялся с 19-го на 17-е место в Премьер-лиге.

Это поражение стало для «красных» вторым за 11 дней. Ранее команда Юргена Клоппа уступила в Лиге чемпионов мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1.

Непобедимый «Ливерпуль» – глупейшая идея. Клоппу нужно срочно проиграть в АПЛ ради ЛЧ

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