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«Фух…» Твиттер «Арсенала» забавно выдохнул после поражения «Ливерпуля»

«Фух…» Твиттер «Арсенала» забавно выдохнул после поражения «Ливерпуля»
Eurosport

56 мин. назад

Есть только одни «Непобедимые».

Твиттер «Арсенала» смешно отреагировал на поражение «Ливерпуля» от «Уотфорда» в чемпионате Англии.

«Фух», – написали сммщики лондонского клуба.

После разгрома со счетом 0:3 от «шершней» у мерсисайдцев прервалась беспроигрышная серия в Премьер-лиге. Она насчитывала 44 матча.

Рекорд по играм без поражений в Англии принадлежит как раз «Арсеналу». «Канониры» в мае 2003-го и по октябрь 2004 года не уступали никому в чемпионате на протяжении 49 встреч.

  • В историю мирового футбола лондонский клуб-2003/04 вошел под прозвищем «Непобедимые».
  • «Ливерпуль» все еще лидирует в чемпионате Англии-2019/20 с отрывом в 22 очка, но у «Манчестер Сити» остается матч в запасе.

«Ливерпуль» впервые за 44 матча проиграл в АПЛ

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