Твиттер «Арсенала» смешно отреагировал на поражение «Ливерпуля» от «Уотфорда» в чемпионате Англии.

«Фух», – написали сммщики лондонского клуба.

После разгрома со счетом 0:3 от «шершней» у мерсисайдцев прервалась беспроигрышная серия в Премьер-лиге. Она насчитывала 44 матча.

Рекорд по играм без поражений в Англии принадлежит как раз «Арсеналу». «Канониры» в мае 2003-го и по октябрь 2004 года не уступали никому в чемпионате на протяжении 49 встреч.

В историю мирового футбола лондонский клуб-2003/04 вошел под прозвищем «Непобедимые».

«Ливерпуль» все еще лидирует в чемпионате Англии-2019/20 с отрывом в 22 очка, но у «Манчестер Сити» остается матч в запасе.

«Ливерпуль» впервые за 44 матча проиграл в АПЛ

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