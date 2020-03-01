«Ливерпуль» в матче 28-го тура АПЛ сгорел «Уотфорду» (0:3) и проиграл впервые за 44 встречи – таким образом клуб лишился возможности побить рекорд «Арсенала», который не уступал в течение 49 игр. Пользователи твиттера своеобразно отреагировали на произошедшее.

«Мы стали легендами. Мы до сих пор легенды… и остается непобедимыми! Потому что мы – «Арсенал». P.S. Поздравляю с выдающимся достижением, «Ливерпуль», – написал экс-защитник «канониров» Лорен.

«Продать Окслейд-Чемберлена в «Ливерпуль», просто чтобы он стал шокером в полузащите с «Уотфордом» спустя два года. Чтобы прервать серию «Ливерпуля» и помочь «Арсеналу» сохранить рекорд из 49 матчей без поражений. Арсен Венгер, он опять сделал это».

«Непобедимые» из «Арсенала»: «О, хэй, «Ливерпуль», вы проиграли матч? Как жаль, что не отношусь к этому…»

«Беспроигрышная серия «Арсенала»: прервалась праймовым «МЮ»;

Беспроигрышная серия «Челси»: прервалась праймовым «МЮ»;

Беспроигрышная серия «Ливерпуля»: прервалась «Уотфордом» с 19-го места.

УРОВЕНЬ!»

«Фанаты «Арсенала» смеются над «Ливерпулем» с 10-го места АПЛ и после вылета из Лиги Европы»

«Главными моментами сезона у «Арсенала» будут такие:

«Уотфорд» – «Ливерпуль» – 3:0;

Классный выездной комплект формы;

Тот раз, когда Пепе прошел с дриблингом Ван Дейка».

«Есть только одни «Непобедимые», – считает журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган.

«Честно говоря, у «Ливерпуля» будет лучший сезон в истории. И по очкам, и по победам, когда сезон-2020 завершится. Они должны превзойти показатели «Ман Сити». У «Арсенала»-2003/04 было 12 ничьих и только 26 побед с 90 очков»

«Ливерпуль» только что уничтожен «Уотфордом» со счетом 3:0. Одно подобное унижение значит, что они не заслуживают упоминания в одном дыхании с недосягаемыми «Непобедимыми» «Арсенала».

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл:

«Несмотря на все разговоры о «Непобедимых», давайте не забывать, что «Арсенал» вообще-то *проиграл* главный матч того сезона, в еврокубках, от клуба через дорогу. Извините, но для меня это остается гигантским пятном на ту команду. Непобедимость… Особенно в игре, которая значит больше всего», – напоминает шеф футбольной редакции The Independent Мигель Дилэйни.

«Уотфорд» – «Ливерпуль» – 3:0

Непобедимый «Ливерпуль» – глупейшая идея. Клоппу нужно срочно проиграть в АПЛ ради ЛЧ

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