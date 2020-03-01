Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал первое поражение команды в чемпионате Англии.

«Мы не были достаточно хороши. «Уотфорд» сделал ровно то, что хотел. В первом тайме у них было много возможностей. Мы лучше начали вторую половину, но затем тут же пропустили после выброса из-за боковой.

Мы сами привезли себе третий гол. И было много эпизодов, которых «Уотфорд» добивался. Мои поздравления, они заслужили [победу]», – сказал Клопп во флэш-интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» разгромно уступил «Уотфорду» со счетом 0:3.

У «красных» прервалась беспроигрышная серия из 44 матчей в чемпионате Англии.

Непобедимый «Ливерпуль» – глупейшая идея. Клоппу нужно срочно проиграть в АПЛ ради ЛЧ

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