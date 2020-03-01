18 февраля «Ливерпуль» вышел на поле стадиона в Мадриде фаворитом противостояния с «Атлетико». Спустя четыре минуты команда Клоппа пропустила гол, забрала себе до конца игры мяч и инициативу, но в итоге проиграла, не сумев ни разу пробить в створ ворот.

29 февраля (кажется, нет лучшей даты для подобных событий) «Ливерпуль» вышел на поле стадиона «Викаридж Роуд» фаворитом против занимавшего 19 строчку АПЛ «Уотфорда». Спустя 90 минут команда Клоппа:

Пропустила три мяча от команды из зоны вылета.

Лишилась возможности повторить рекорд непобедимого «Арсенала» в сезоне-2003/04.

Проиграла в АПЛ впервые с января 2018-го и прервала серию без поражений из 44 матчей.

Подарила Исмаилу Сарру (2 мяча + ассист) незабываемые воспоминания.

Сбросила с себя тяжкое бремя и может выдохнуть.

В каждом поражении стоит искать что-то позитивное и извлекать уроки из неудач. В микст-зоне Ван Дейк похвалил соперника за план на игру и признался: ему тяжело далось это поражение. Единственный позитивный момент, по его словам, скорая игра против «Челси», где команда сможет отвести душу после двух поражений в феврале и показать, чего она на самом деле стоит. Главное сегодня другое – понимание, что никакой трагедии не случилось, а позитивных моментов стало больше.

Исмаила Сарр, игрок «Уотфорда»Getty Images

Исчезнет давление

Выкатывать лучший состав на аутсайдера Премьер-лиги, когда чемпионат уже практически выигран, рационально только в том случае, когда команда очень не хочет проигрывать даже матч, не влияющий на турнирные перспективы. И очевидно, что это так. Перед мерсисайдцами маячило достижение «Арсенала», который 16 лет назад поднял кубок АПЛ в конце сезона, в котором ни разу не проиграл. Повторение его было бы шикарным украшением выдающегося сезона (двух?) мерсисайдцев. Одна проблема – это очень изматывает.

Беспроигрышная серия из 44-х матчей в АПЛ (в Европе более мощная текущая серия только у донецкого «Шахтера» – 48 игр) рано или поздно должна была закончиться. И для команды Клоппа здорово, что она завершилась в матче, который никак не повлиял на турнирный расклад. Более того, этот разгром может стать катализатором полезных перемен, и вот почему.

Возможность чаще использовать ротацию

Взгляните на статистику: тройка защитников «Ливерпуля» (Робертсон, Александер-Арнольд и Ван Дейк) начинали в старте каждый из 28 матчей АПЛ в этом сезоне. К ним стоит добавить незаменимого Фирмино (тоже 28 игр).

Клоппу пришлось непросто с календарем, из-за чего команда дважды выставила молодежку на внутренние кубки: когда уезжала на клубный ЧМ и во время короткого зимнего перерыва. Более-менее каждый матч «Ливерпуль» вынужден играть почти одним составом, если только кто-то из абсолютных игроков старта не получает повреждений. Команде везло, что за 28 игр его защитники, в особенности крайние, которым нет равноценной замены, обошлись без серьезных повреждений. Выдающийся атлет Ван Дейк и вовсе отыграл все матчи без замен.

В отсутствие необходимости каждый матч выпускать 11 лучших больше игровой практики может получить новичок Минамино (пока провел только три игры, выходя на замену), Ориги (в активе 21 матч, но смешные 532 минуты) и талантливый вундеркинд Джонс. Адам Лаллана оправился от травмы, набрал форму и с «Уотфордом» был близок, чтобы отквитать хотя бы единственный голешник – попал в штангу. Скоро поправится Шакири, близок к возвращению Кейта.

Джердан Шачири и Дивок Ориги, «Ливерпуль»Getty Images

Эти парни способны выходить в матчах АПЛ, где для «Ливерпуля» все уже понятно. Они могут и разгрузить игроков основы от плотного графика, и добавить чего-то нового в игру. Все только выиграют от этого: Клопп получит более вариативный состав, а его игроки – практику в Премьер-лиге, а не кубковые матчи против таких же дублеров, и отдых перед важными встречами.

Вызов для Клоппа

Поражение от «шершней» встряхнет слишком умиротворенного Клоппа. Герр Юрген, куда подевалась ваша экспрессия? Втык от аутсайдера заставит тренера выйти из анабиоза и искать новые способы улучшить игру. Для него это настоящий вызов, сравнимый с моментом переезда в Англию и дальнейшим противостоянием с Гвардиолой. После недавнего продления контракта тренер в очках пообещал оставить после себя наследие, которым будут гордиться. Он уже это сделал, но вряд ли чемпионство в Англии и Кубок с ушами – предел мечтаний для специалиста такого уровня. Планку, установленную Зиданом, никто не отменял.

Юрген КлоппGetty Images

У игроков «Ливерпуля» изменится мотивация

Злость на самих себя, на беззубость в атаке и поиск мотивации могут раскачать команду перед решающим отрезком сезона. Впереди – финиш АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов. Исмаила Сарр, автор двух мячей и голевой передачи, вышел на «Ливерпуль» умирать, но красиво и с четким планом. Получился сценарий для франшизы «Гол», если ту решат оживить. Трой Дини – в роли лучшего друга главного героя. Ливерпульская история тоже может стать голливудской: взлет, падение героя и камбэк.

«Уотфорд» – «Ливерпуль» – 3:0

Непобедимый «Ливерпуль» – глупейшая идея. Клоппу нужно срочно проиграть в АПЛ ради ЛЧ

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