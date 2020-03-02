«Уотфорд» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ – 3:0.

Один из голов забил капитан «шершней» Трой Дини. Англичанин рассказал, что его команду вдохновила победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером – британский боксер в доминирующей манере вел поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и победил техническим нокаутом.

«Мы взяли пример с Тайсона Фьюри. Подумали, что пойдем вперед и разберемся с ними. Мы были хороши, а они – не очень. Давайте не будем притворяться, что они показали лучший футбол. Мы воспользовались шансами, не знаю, что добавить. Не хочу проявить неуважение к ним», – цитирует игрока Sky Sports.

«Ливерпуль проиграл впервые за 44 встречи в рамках АПЛ.

Клуб лишился возможности побить рекорд «Арсенала», который не уступал в течение 49 матчей.

Пеп > Клоппа из-за Кубка Лиги. И дело не в количестве трофеев

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте