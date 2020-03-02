На пресс-конференции перед матчем против «Челси» в Кубке Англии Юрген Клопп ответил на вопрос о возможности досрочного окончания сезона АПЛ из-за коронавируса без присуждения наград.

28 февраля появились слухи о том, что в случае распространения заболевания по Англии Премьер-лига может принять решение о полной отмене оставшихся матчей. «Наши фанаты не параноики. Не могу поверить, что фанаты «Ливерпуля» думают об этом, а я вообще-то общаюсь с фанатами «Ливерпуля».

Если кто-нибудь захочет спросить меня о том, какой смысл будет в удалении всех результатов этого сезона, и расскажет, кто сыграет в следующем году в Лиге чемпионов и обо всем таком, это было бы очень интересно. Хорошая история, очевидно, некоторые газеты всегда должны писать что-то подобное, но когда я увидел это в первый раз, то на самом деле подумал: «Ого, кто-то действительно так считает?»

Фанаты «Ливерпуля» не настолько глупы, чтобы верить в подобные вещи», – цитирует Клоппа Goal.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате с отрывом в 22 очка от «Манчестер Сити».

29 февраля «красные» проиграли «Уотфорду» – их первое поражение в лиге за 44 матча.

The Telegraph: «Ливерпуль» не признают чемпионом, если в АПЛ отменят сезон из-за коронавируса

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