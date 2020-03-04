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«Я плачу! Простите, босс». Эвра поменял лица Пак Чжисуна и сэра Алекса

«Я плачу! Простите, босс». Эвра поменял лица Пак Чжисуна и сэра Алекса
Eurosport

1 час назад

Патрис опять шутит.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра пошутил над экс-одноклубником из Южной Кореи Пак Чжисуном и тренером сэром Алексом Фергюсоном.

38-летний Эвра использовал на Суне и Фергюсоне функцию смены лиц в мобильном приложении. «Чжисун Фергюсон Пак. Я плачу! Простите, босс», – подписал публикацию француз.

  • После ухода из «МЮ» в 2014-м Эвра выступал за «Ювентус», «Марсель» и «Вест Хэм».
  • С «Манчестер Юнайтед» Патрис завоевал 14 трофеев, включая Лигу чемпионов.

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