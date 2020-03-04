«Я плачу! Простите, босс». Эвра поменял лица Пак Чжисуна и сэра Алекса
Патрис опять шутит.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра пошутил над экс-одноклубником из Южной Кореи Пак Чжисуном и тренером сэром Алексом Фергюсоном.
38-летний Эвра использовал на Суне и Фергюсоне функцию смены лиц в мобильном приложении. «Чжисун Фергюсон Пак. Я плачу! Простите, босс», – подписал публикацию француз.
- После ухода из «МЮ» в 2014-м Эвра выступал за «Ювентус», «Марсель» и «Вест Хэм».
- С «Манчестер Юнайтед» Патрис завоевал 14 трофеев, включая Лигу чемпионов.
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