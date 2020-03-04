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Клопп разозлился на журналиста после вопроса про коронавирус

Клопп разозлился на журналиста после вопроса про коронавирус
Eurosport

52 мин. назад

Юрген переживает, что китайская зараза лишит «Ливерпуль» долгожданного титула.

Коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп пожурил журналиста за вопрос о том, как распространение коронавируса влияет на его команду.

«Послушайте, есть одна очень серьезная вещь в жизни, которая мне не нравится. Все почему-то думают, что мнение футбольного тренера по этому вопросу очень важно. Я не понимаю этого.

Вы находитесь в точно таком же положении, как и я. Мнение популярных людей по этому вопросу не играет никакой роли. Пусть [о коронавирусе] говорят знающие люди. Этим не должны заниматься футбольные тренеры. Политика, коронавирус... Почему я? Я ношу бейсбольную кепку и хожу с небритостью», – сказал Клопп.

  • Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса «Ливерпулю» могут не засчитать чемпионский титул в сезоне-2019/20.
  • В настоящий момент число заболевших коронавирусом достигло 92 тысяч человек, более трех тысяч скончались.

Ответная игра «Валенсии» Черышева и «Аталанты» пройдет без зрителей из-за коронавируса

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