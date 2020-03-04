Коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп пожурил журналиста за вопрос о том, как распространение коронавируса влияет на его команду.

«Послушайте, есть одна очень серьезная вещь в жизни, которая мне не нравится. Все почему-то думают, что мнение футбольного тренера по этому вопросу очень важно. Я не понимаю этого.

Вы находитесь в точно таком же положении, как и я. Мнение популярных людей по этому вопросу не играет никакой роли. Пусть [о коронавирусе] говорят знающие люди. Этим не должны заниматься футбольные тренеры. Политика, коронавирус... Почему я? Я ношу бейсбольную кепку и хожу с небритостью», – сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса «Ливерпулю» могут не засчитать чемпионский титул в сезоне-2019/20.

В настоящий момент число заболевших коронавирусом достигло 92 тысяч человек, более трех тысяч скончались.

Ответная игра «Валенсии» Черышева и «Аталанты» пройдет без зрителей из-за коронавируса

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