Фергюсон разочаровался в Руни из-за курения и выпивки. Уэйн чуть не ушел в «Ман Сити»

Весной 2010-го Уэйн Руни набрал лучшую форму в карьере и тащил «Манчестер Юнайтед» к четвертому титулу подряд – такое не удавалось никому в истории АПЛ. Англичанин превратился в лидера после ухода Криштиану Роналду и Карлоса Тевеса: он отрабатывал в защите, обводил защитников, забивал головой, палил с обеих ног и любых дистанций. «Юнайтед» бился за первое место с «Челси», но даже лучший сезон в карьере Дидье Дрогба тускнел по сравнению с игрой Шрека. В 1/8 финала Лиги чемпионов Руни прихлопнул «Милан» четырьмя голами в двух матчах. После победы над итальянцами с общим счетом 7:2 к надеждам на победу в чемпионате добавились мечты о четвертом триумфе в Европе.

Перед четвертьфиналом против «Баварии» «МЮ» считался фаворитом, но мюнхенцы доставили «красным дьяволам» только разочарование. В первом матче на «Альянц Арене» Руни повредил связки лодыжки, а немцы добились волевой победы. Ожидалось, что Уэйн пропустит три недели, но штаб форсировал возвращение, и англичанин вышел в старте на ответную игру. На «Олд Траффорд» хозяева повели 3:0 и уже думали о решающей схватке с «Челси» в чемпионате, когда получили две пробоины от Ивицы Олича и Арьена Роббена. «Бавария» Луи ван Гала вышла в полуфинал благодаря гостевым голам, а Руни лишь усугубил травму – после этого он почти полностью пропустил остаток сезона.

Джон О’Ши меняет Уэйна Руни в ответном четвертьфинале-2009/10 против «Баварии»Getty Images

Без главной звезды кураж «Манчестера» испарился: «Челси» выиграл очное противостояние и на очко опередил команду Ферги. Самое страшное заключалось в том, что «Юнайтед» потерял прежнего Руни. Шрек начал следующий сезон в основе, но за первый круг не забил ни одного мяча с игры. Чудеса Димитара Бербатова не заменили фанатам прорывов и голов английского бойца, который за шесть лет стал для них родным. В конце октября Руни наконец вышел из тени, но не так, как хотели болельщики: The Telegraph, The Guardian и другие авторитетные медиа наперебой сообщали, что Уэйн хочет покинуть команду. Из героя англичанин превратился в предателя: по инсайдам журналистов, крепыш отмел предложения «Реала» и «Барселоны» ради «Манчестер Сити».

Новости приняли за фейк, но официального опровержения не поступало, а подтверждений появлялось все больше. «Мы не обсуждали трансфер Руни до прошлой недели, так как не думали, что он доступен, – сказал TheGuardian один из администраторов «горожан». – Мы же никогда не задумывались о покупке Лионеля Месси у «Барселоны». Теперь мы знаем, что Руни хочет уйти и, конечно, пристально следим за ситуацией». Оказалось, что жена Уэйна Колин не хотела покидать север Англии из-за 12-летней сестры Рози. Девочка страдала от синдрома Ретта – психоневрологического расстройства, вызывающего нарушения в развитии. Ситуацию усугубило то, что еще в апреле Руни отмел любые предположения о переходе в «Сити» и поклялся в верности «красным дьяволым».

Всего через несколько месяцев англичанин не выдержал и подтвердил слухи об уходе: «Я встретился с директором клуба Дэвидом Гиллом, и он не дал мне никаких гарантий относительно состава. На это я сказал ему, что не подпишу новый контракт. Во время переговоров в августе я потребовал гарантий, что клуб по-прежнему способен привлекать лучших игроков. Мне важно завоевывать трофеи – это всегда имело значение под руководством сэра Алекса. Думаю, что это справедливое требование». Руни взбесила трансферная политика «МЮ»: Фергюсон отказался от покупки Карима Бензема у «Лиона» из-за стоимости француза, хотя клуб получил 80 млн евро за Роналду.

Криштиану Роналду, Карлос Тевес и Уэйн Руни вместе играли за «МЮ» с 2007 по 2009 годGetty Images

Спустя много лет Уэйн вспомнил, как пришел в кабинет Фергюсона и устроил сцену: «Что происходит? Мы продали Роналду, продали Тевеса, кто придет вместо них? Мы подписали Криса Смоллинга, о котором ничего не известно. Я не хотел ждать пять лет, пока тренер сделает команду претендентом на титулы». Другая претензия Уаззы была связана с Месутом Озилом: нападающий считал, что «МЮ» стоило побороться с «Реалом» за трансфер немца из «Вердера». «Я ответил, что это не его дело, – рассказал в автобиографии сэр Алекс. – Он должен играть, а я – выбирать правильную команду, и пока что у меня это получалось».

Поведение Руни подорвало репутацию клуба: «Юнайтед» действительно перешел в режим экономии и надеялся исключительно на мастерство Фергюсона. Это особенно бросалось в глаза на контрасте с разбогатевшим «Ман Сити», куда перешли Яя Туре, Давид Сильва и Марио Балотелли. На следующий вечер после выступления Шрека перед его домом собрались 40 болельщиков в масках с плакатом: «Перейдешь в «Сити» – и ты труп». Полиция разогнала хулиганов, но обстановка накалилась до предела. После предательства Руни мало кто сомневался, что сэр Алекс вышвырнет его из клуба: брутальный шотландец поступал так и за более мелкие проступки.

Фергюсон в очередной раз перехитрил всех. Тренер понимал, насколько важен Руни: уход такого игрока подкосил бы клуб на несколько лет. К тому же сэр Алекс привязался к простаку с ирландскими корнями – он не зря вытерпел ради него мучительные переговоры с «Эвертоном» и защищал от проблем в сборной Англии. Самым показательным примером теплых отношений Руни и Ферги в 2000-х стал конфликт коуча «Юнайтед» с возглавлявшим «трех львов» Свеном-Гораном Эрикссоном перед ЧМ-2006. Уэйн восстанавливался от травмы, но швед все равно включил его в заявку на турнир. Разъяренный Фергюсон позвонил коллеге в 7 утра и начал разговор с угрозы: «Я убью тебя, если вызовешь Руни. Тебе конец». Он до последнего бился за Шрека и дорожил невероятным талантом, несмотря на тяжелый характер парня.

Алекс Фергюсон и Уэйн Руни после продления контрактаGetty Images

Из-за этого Фергюсон проявил себя не тираном, а дипломатом: прошла еще пара дней, и клуб объявил о продлении контракта с Руни до 2015 года. «Я уже говорил, что тренер – гений, – оправдался виноватый Уэйн. – Его вера и поддержка убедили меня остаться». Конечно, болельщики не сразу простили нападающего, но во второй части сезона он наконец прервал засуху: забил «Челси» в четвертьфинале ЛЧ и положил великий гол через себя в дерби. «Юнайтед» вернул титул и побил рекорд «Ливерпуля», а Руни патриотично выбрил число 19 на груди. Осенью 2011-го никто уже не вспоминал про скандал с уходом, хотя отношения Фергюсона с Уэйном ухудшились. Сэра Алекса расстроила наглость игрока, а Руни затаил обиду: ему хотелось больше влиять на команду и прогрессировать, а не спасать одноклубников от провалов.

По иронии, когда через год сэр Алекс выполнил пожелание Руни, и купил ему звездного партнера, Уэйн не обрадовался. Шрек сразу понял, что для него означал приход Робина ван Перси из «Арсенала»: нидерландец забрал место в центре нападения, а Уэйн превратился в ассистента и оказался на вторых ролях. Фергюсон обожал Ван Перси и лично договорился о его трансфере – такое отношение еще сильнее задело Уэйна. За долгие годы в «МЮ» тренер сделал из него полезного универсала, хотя англичанин считал себя бомбардиром. На самом деле к тому времени тренер уже разочаровался в Руни, поэтому нашел нового лидера для чемпионской гонки.

Шотландец обратил внимание на вредные привычки игрока задолго до конфликта. Англичанин курил сигареты и предпочитал пару пинт пива перед телевизором занятиям в тренажерном зале. Сэр Алекс понимал, что плохая дисциплина раньше времени превратит мышцы Уэйна в жир, и злился на звезду за непрофессионализм. Он исключил нападающего из состава на новогодний матч против «Блэкберна» в сезоне-2011/12, потому что Руни пришел на тренировку с похмелья. Возможно, в тот момент коуч решил, что Уэйн больше не будет основным нападающим.

К несчастью для Руни Ван Перси идеально влился в «МЮ» и забивал почти в каждом матче. Фергюсон выпускал Робина во всех турнирах, а Уэйн все чаще оставался в запасе или уходил с поля во втором тайме. Позже Шрек тепло отзывался о Ван Перси, хотя именно невероятная форма нидерландца наглядно показала недостатки Руни: к 27 годам ему не хватало скорости и остроты мышления топ-игрока. В 1/8 финала ЛЧ против «Реала» вместо Уэйна вышел Дэнни Уэлбек – легко представить, как Руни отреагировал на такой ход тренера. «Форма Робина навредила Уэйну, – сказал в разговоре с The Athletic анонимный игрок. – Мы видели, как портились отношения с боссом, когда тот не выпускал его в важных матчах. Химия между ними исчезла».

Весной 2013-го Фергюсон объявил об уходе с поста главного тренера. Руни опасался, что шотландец испортит ему карьеру благодаря влиянию в совете директоров, и подал прошение о трансфере. Он устал от придирок, игры в полузащите и постоянных сомнений в своем уровне. Из-за этого Уэйн даже не вышел на поле в последних матчах сэра Алекса против «Суонси» и «Вест Брома». «Вероятно, он слегка расстроился, потому что мы пару раз заменили его в последние недели», – невинно объяснил коуч на последней пресс-конференции. Новый директор «МЮ» Эд Вудворд хорошо понимал, насколько важно сохранить Руни при новом тренере и уговорил Уэйна остаться.

В первые полгода под руководством Дэвида Мойеса казалось, что проблемы Уаззы позади: он снова носился в нападении и забивал, пока Ван Перси мучили травмы. К сожалению для «Юнайтед», на большее его не хватило: постоянные спады продолжились при Луи ван Гале и Жозе Моуринью. Располневший Руни в 30 лет напоминал ветерана, возобновившего карьеру ради благотворительного матча. Фергюсон оказался прав: Уэйн достиг величия в «Юнайтед», но так и не реализовал потенциал из-за слабого характера и внутренних терзаний. Неудивительно, что шотландец и англичанин расстались врагами, хотя завоевали вместе все возможные титулы. Лишние эмоции, ссора с руководством из-за амбиций и вынужденная смена амплуа сделали Руни самой противоречивой легендой «Юнайтед».

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