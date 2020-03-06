Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун сравнил нынешний «Ливерпуль» с «красными дьяволами» в сезоне-1998/99 – тогда команда Алекса Фергюсона выиграла требл (чемпионат и Кубок Англии + Лигу чемпионов).

«Сезон-1998/99 был моим лучшим моментом в «Манчестер Юнайтед». Последние 10 дней той кампании – лучшие в моей жизни. И к тому же это был мой первый полноценный сезон!

Сегодняшний «Ливерпуль» – очень хорошая команда. В этом сезоне они полностью подавили конкурентов в лиге, но, пока кто-то на самом деле не сделает требл, нечего сравнивать. Для меня это даже не является вопросом для обсуждения. Сравнения могут быть только тогда, когда кто-то сделает требл. Это очень тяжело – выиграть три трофея за один сезон», – цитирует Брауна talkSPORT.

В сезоне-2019/20 «Ливерпуль» может выиграть два трофея: АПЛ (там команда Юргена Клоппа уже нарастила недосягаемый отрыв) и Лигу чемпионов. В 1/8 ЛЧ «красные» борются с «Атлетико»: в первой игре, которая прошла в Мадриде, «индейцы» одержали победу со счетом 1:0.

Ранее «Ливерпуль» уступил «Челси» со счетом 0:2 в 1/8 Кубка Англии и распрощался с мечтами сделать требл.

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