Английская Премьер-лига временно отменила традиционные предматчевые рукопожатия между футболистами и арбитрами из-за угрозы распространения коронавируса.

«Начиная с этих выходных, между игроками и рефери не будет рукопожатий до получения дополнительной информации от медиков. Коронавирус распространяется через миниатюрные капли из носа и рта и может передаваться через рукопожатие. Клубы и официальные лица по-прежнему будут выполнять оставшуюся часть традиционного протокола выхода на матч.

Команды все так же будет выстраиваться в линию под официальную музыку Премьер-лиги, а затем игроки из домашней команды будут проходить мимо соперников, не пожимая им руки», – гласит заявление АПЛ.

Ранее «Ньюкасл» запретил рукопожатия на тренировках.

Число зараженных коронавирусом приблизилось к 98 тыс. человек, более 3,3 тыс. скончались.

«Наши фанаты не параноики». Клопп – о лишении «Ливерпуля» возможного титула из-за коронавируса

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере