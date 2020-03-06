Девять человек, в том числе двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта Альмами Кейта, погибли в результате ДТП с автобусом футбольной команды «Этуаль дю Гине», которое произошло в Гвинее в четверг. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на France Football.

Игроки «Этуаль дю Гине» направлялись в Канкан на матч второго дивизиона чемпионата Гвинеи против клуба «Карфамориа». Власти страны сообщили, что водитель автобуса превысил разрешенную скорость и врезался в дерево.

Профессиональная футбольная лига Гвинеи подтвердила, что погибли игроки и сотрудники клуба, в том числе Альмами Кейта. Пострадали еще 19 человек, 17 из них получили серьезные травмы.

Президент Гвинейской футбольной федерации Антонио Суаре заявил о планах организовать траурные мероприятия в связи с гибелью игроков.

В чемпионате Англии-2019/20 Наби Кейта провел за «Ливерпуль» девять матчей, забил один мяч и отдал один ассист.

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