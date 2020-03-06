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Загадка дыры. Почему Де Хеа стал худшим вратарем АПЛ по голевым ошибкам
Кажется, нужно было бежать из «МЮ» любой ценой.
Два года назад Давид де Хеа стал главным парадоксом системы xG. Тогда в «МЮ» еще работал Моуринью, команда играла крайне паршиво, но вскарабкалась на второе место в АПЛ, пристроившись сразу за «Сити». Феномен этого результата точнее всего подсчитали в компании Opta: там еще в апреле 2018-го зафиксировали, что вместо 37 ожидаемых голов (xG) Де Хеа пропустил только 23. За фантастический вклад фанаты «МЮ» в очередной раз (четвертый за 5 лет) признали Давида лучшим игроком сезона – казалось, он еще долго будет стабильно тащить за «дьяволов».
Сейчас те времена можно вспоминать разве что с ностальгией. Испанец, который прежде набирал очки для «МЮ», теперь лишает команду побед. С начала прошлого сезона у Де Хеа семь результативных ошибок в Премьер-лиге, из которых три – в чемпионате-2019/20. По этому показателю Давид лидирует вместе с Берндом Лено из «Арсенала» и Мартином Дубравкой из «Ньюкасла» – они тоже привозили по семь раз.
Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед»Getty Images
Самое жуткое, что Де Хеа уже лишился статуса иконы: если раньше его всегда поддерживали, то сейчас откровенно топят, причем собственные легенды. Например, знаменитый психопат Рой Кин сказал, что за нелепейший ляп с «Эвертоном» линчевал бы вратаря прямо в раздевалке, а Петер Шмейхель забыл о солидарности и посоветовал Давиду поработать над концентрацией. Фанаты «МЮ» тоже на грани – им надоело нервничать из-за рассеянности Де Хеа. К тому же никто толком не понимает, что произошло с Давидом в последние полтора сезона – скорее всего, повлияли сразу несколько причин.
1. Все началось с кошмара на чемпионате мира. «Ла Роха» приехала в Россию мощнейшим составом, но фактически без тренера – вместо Лопетеги игроками управлял Йерро, который был скорее менеджером, чем коучем. В таких условиях могли спасти только фирменные сэйвы Де Хеа, но регресс к среднему поймал парня на одном из главных турниров в жизни. Сначала Давид пустил бабочку от Криштиану, а потом не зарешал с Россией – вылет в 1/8 финала стал катастрофой для ДДХ, который рассчитывал зажечь на ЧМ и забрать «Золотую перчатку».
Голкиперы всегда остро переживают разочарования на чемпионате мира – вплоть до депрессии и бессонницы. Неудивительно, что и Де Хеа после ЧМ начал слишком много рефлексировать и пропускать там, где раньше ловил или отбивал чисто механически.
2. «Золотая перчатка» ЧМ-2018 досталась Тибо Куртуа, но у бельгийца сбылась и другая мечта Давида. Длиннорукий вратарь перешел в «Реал» – клуб, который долго хотел подписать Де Хеа, но так и не довел до конца переговоры с «МЮ». Кстати, Петер Шмейхель считает, что сорванный трансфер в «Мадрид» надломил психику Давида. Теперь вратарь регулярно парится из-за того, что остался в Манчестере, и прокручивает в голове альтернативные сценарии.
Опять же: сны о ежегодных Кубках чемпионов и овациях на «Бернабеу» только отвлекают от реальности. Судя по всему, в голове Де Хеа поселилась мерзкая мысль: «А что, если я никогда и ничего больше не выиграю?» Этот тезис окончательно оформился к апрелю 2019-го, когда Давид допустил три результативные ошибки в четырех матчах – столько же промахов у испанца накопилось за 123 предыдущих встречи. Кажется, под конец прошлого сезона вратаря сожрала карьерная депрессия.
Давид де Хеа, «МЮ»Getty Images
3. Недавно выяснилось, что Де Хеа зарабатывает 23 млн евро в год – это самый жирный оклад в Премьер-лиге. Он достался игроку команды, которая со времен ухода Ферги ни разу не претендовала на золото. Более того, сейчас у «МЮ» вообще нет задач – «дьяволы» барахтаются в зоне еврокубков, но Сульшер пока не заикается о Лиге чемпионов. Разумеется, бесхребетность манкунианцев тоже повлияла на регресс Давида. Во-первых, он чувствует себя незаменимым – с такой зарплатой лавка точно не светит. Во-вторых, ДДХ уже отчаялся: он больше не верит, что «Ман Юнайтед» способен конкурировать за престижные трофеи.
Отсюда и типичная для Де Хеа расконцентрация. Хрестоматийная (то есть не как с «Эвертоном») голевая ошибка в исполнении испанца выглядит так: ему бьют из-за штрафной, он неуклюже складывается, мяч рикошетит от тела и прыгает в сетку. В общем, все как с Роналду на чемпионате мира или с Месси в прошлогодней ЛЧ. Получается, что в мыслях расслабившийся Давид ловит легкий мяч и запускает атаку, а в реальности качает головой, не понимая, как можно было так дешево облажаться. Чтобы наконец собраться, ДДХ нужно снова почувствовать, как «МЮ» за что-то борется. Но пока клуб испанца исследует Лигу Европы и барражирует в первой десятке АПЛ – такие грустные результаты не засыпать деньгами.
Де Хеа явно пересидел в «Юнайтед». В конце года Давиду исполнится 30 лет, а он толком ничего не выиграл. Зато сейчас его с упоением называют худшим вратарем АПЛ (Лено и Дубравка не попадают в заголовки) и забывают, что вообще-то он опережает Алиссона, Кепу и Эдерсона по количеству сэйвов за 90 минут. Тотальная несправедливость.
Говорят, в этом году испанца сильно хотят «Ювентус», «ПСЖ» и «Атлетико». Летом Давиду нужно принимать любое предложение от гранда: если следующий сезон в «МЮ» получится таким же тоскливым, суперклубы забудут про Де Хеа и переключатся на кого-то помоложее и постабильнее. Давид уже дал «дьяволам» все что мог и заработал на несколько жизней вперед. Пора вырываться с «Олд Траффорд», чтобы запомниться крутым вратарем, а не переоцененным мышеловом, который получал кучу денег и привозил кучу голов.
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