Загадка дыры. Почему Де Хеа стал худшим вратарем АПЛ по голевым ошибкам

Два года назад Давид де Хеа стал главным парадоксом системы xG. Тогда в «МЮ» еще работал Моуринью, команда играла крайне паршиво, но вскарабкалась на второе место в АПЛ, пристроившись сразу за «Сити». Феномен этого результата точнее всего подсчитали в компании Opta: там еще в апреле 2018-го зафиксировали, что вместо 37 ожидаемых голов (xG) Де Хеа пропустил только 23. За фантастический вклад фанаты «МЮ» в очередной раз (четвертый за 5 лет) признали Давида лучшим игроком сезона – казалось, он еще долго будет стабильно тащить за «дьяволов».

Сейчас те времена можно вспоминать разве что с ностальгией. Испанец, который прежде набирал очки для «МЮ», теперь лишает команду побед. С начала прошлого сезона у Де Хеа семь результативных ошибок в Премьер-лиге, из которых три – в чемпионате-2019/20. По этому показателю Давид лидирует вместе с Берндом Лено из «Арсенала» и Мартином Дубравкой из «Ньюкасла» – они тоже привозили по семь раз.

Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Самое жуткое, что Де Хеа уже лишился статуса иконы: если раньше его всегда поддерживали, то сейчас откровенно топят, причем собственные легенды. Например, знаменитый психопат Рой Кин сказал, что за нелепейший ляп с «Эвертоном» линчевал бы вратаря прямо в раздевалке, а Петер Шмейхель забыл о солидарности и посоветовал Давиду поработать над концентрацией. Фанаты «МЮ» тоже на грани – им надоело нервничать из-за рассеянности Де Хеа. К тому же никто толком не понимает, что произошло с Давидом в последние полтора сезона – скорее всего, повлияли сразу несколько причин.

1. Все началось с кошмара на чемпионате мира. «Ла Роха» приехала в Россию мощнейшим составом, но фактически без тренера – вместо Лопетеги игроками управлял Йерро, который был скорее менеджером, чем коучем. В таких условиях могли спасти только фирменные сэйвы Де Хеа, но регресс к среднему поймал парня на одном из главных турниров в жизни. Сначала Давид пустил бабочку от Криштиану, а потом не зарешал с Россией – вылет в 1/8 финала стал катастрофой для ДДХ, который рассчитывал зажечь на ЧМ и забрать «Золотую перчатку».

Голкиперы всегда остро переживают разочарования на чемпионате мира – вплоть до депрессии и бессонницы. Неудивительно, что и Де Хеа после ЧМ начал слишком много рефлексировать и пропускать там, где раньше ловил или отбивал чисто механически.

2. «Золотая перчатка» ЧМ-2018 досталась Тибо Куртуа, но у бельгийца сбылась и другая мечта Давида. Длиннорукий вратарь перешел в «Реал» – клуб, который долго хотел подписать Де Хеа, но так и не довел до конца переговоры с «МЮ». Кстати, Петер Шмейхель считает, что сорванный трансфер в «Мадрид» надломил психику Давида. Теперь вратарь регулярно парится из-за того, что остался в Манчестере, и прокручивает в голове альтернативные сценарии.

Опять же: сны о ежегодных Кубках чемпионов и овациях на «Бернабеу» только отвлекают от реальности. Судя по всему, в голове Де Хеа поселилась мерзкая мысль: «А что, если я никогда и ничего больше не выиграю?» Этот тезис окончательно оформился к апрелю 2019-го, когда Давид допустил три результативные ошибки в четырех матчах – столько же промахов у испанца накопилось за 123 предыдущих встречи. Кажется, под конец прошлого сезона вратаря сожрала карьерная депрессия.

Давид де Хеа, «МЮ»Getty Images

3. Недавно выяснилось, что Де Хеа зарабатывает 23 млн евро в год – это самый жирный оклад в Премьер-лиге. Он достался игроку команды, которая со времен ухода Ферги ни разу не претендовала на золото. Более того, сейчас у «МЮ» вообще нет задач – «дьяволы» барахтаются в зоне еврокубков, но Сульшер пока не заикается о Лиге чемпионов. Разумеется, бесхребетность манкунианцев тоже повлияла на регресс Давида. Во-первых, он чувствует себя незаменимым – с такой зарплатой лавка точно не светит. Во-вторых, ДДХ уже отчаялся: он больше не верит, что «Ман Юнайтед» способен конкурировать за престижные трофеи.

Отсюда и типичная для Де Хеа расконцентрация. Хрестоматийная (то есть не как с «Эвертоном») голевая ошибка в исполнении испанца выглядит так: ему бьют из-за штрафной, он неуклюже складывается, мяч рикошетит от тела и прыгает в сетку. В общем, все как с Роналду на чемпионате мира или с Месси в прошлогодней ЛЧ. Получается, что в мыслях расслабившийся Давид ловит легкий мяч и запускает атаку, а в реальности качает головой, не понимая, как можно было так дешево облажаться. Чтобы наконец собраться, ДДХ нужно снова почувствовать, как «МЮ» за что-то борется. Но пока клуб испанца исследует Лигу Европы и барражирует в первой десятке АПЛ – такие грустные результаты не засыпать деньгами.

Де Хеа явно пересидел в «Юнайтед». В конце года Давиду исполнится 30 лет, а он толком ничего не выиграл. Зато сейчас его с упоением называют худшим вратарем АПЛ (Лено и Дубравка не попадают в заголовки) и забывают, что вообще-то он опережает Алиссона, Кепу и Эдерсона по количеству сэйвов за 90 минут. Тотальная несправедливость.

Говорят, в этом году испанца сильно хотят «Ювентус», «ПСЖ» и «Атлетико». Летом Давиду нужно принимать любое предложение от гранда: если следующий сезон в «МЮ» получится таким же тоскливым, суперклубы забудут про Де Хеа и переключатся на кого-то помоложее и постабильнее. Давид уже дал «дьяволам» все что мог и заработал на несколько жизней вперед. Пора вырываться с «Олд Траффорд», чтобы запомниться крутым вратарем, а не переоцененным мышеловом, который получал кучу денег и привозил кучу голов.

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