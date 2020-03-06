Ирландский нападающий Грэм Камминс рассказал об опыте соперничества с нынешним лидером «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Мужчины пересекались на футбольном поле, когда Камминс выступал за шотландский «Сент-Джонстон», а Ван Дейк – за «Селтик».

«Перед матчем коуч сказал нам, чтобы мы остановили Ван Дейка – прежде чем он остановит нас. Тренер настоял, чтобы мы атаковали Вирджила: тогда он был ключевой фигурой в «Селтике» и часто владел мячом.

И вот мы впервые боремся за мяч, я пытаюсь угнаться за ним, и он просто выбил меня из седла. У меня перехватило дыхание, я задыхался, а он повернулся ко мне и сказал: «Я даже не побеспокоился, что ты бежишь на меня. Я слишком хорош», – цитирует Камминса Liverpool Echo.

После «Селтика» Ван Дейк перешел в «Саутгемптон», а оттуда в 2018 году мигрировал в «Ливерпуль».

В команде Юргена Клоппа Вирджил стал победителем Лиги чемпионов-2019 и занял второе место в списке номинантов на «Золотой мяч». Лучше Ван Дейка оказался лишь Лионель Месси из «Барселоны».

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