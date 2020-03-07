Руководство Английской Премьер-лиги рассматривает возможность введения новых ограничений из-за распространения коронавируса.

Mirror сообщает, что АПЛ может запретить посещение матчей людям старше 70 лет, так как они наиболее подвержены риску заболевания. Это решение помешает 72-летнему тренеру «Кристал Пэлас» Рою Ходжсону – самому возрастному коучу Лиги. Также матчи «Манчестер Юнайтед» не сможет посещать 78-летний сэр Алекс Фергюсон.

Ранее АПЛ запретила рукопожатия перед матчами.

«Кристал Пэлас» Ходжсона идет на 12-м месте после 28 матчей.

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