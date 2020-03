Главные хейтеры «МЮ» среди знаменитостей. Их ненависть вывела дерби Манчестера на новый уровень

В 1980-х «Манчестер Юнайтед» переживал мучительную перестройку сначала с Роном Аткинсоном, а потом с Алексом Фергюсоном. У «Ман Сити» все было еще хуже: пока «Ливерпуль» забирал Кубки чемпионов и доминировал в Англии, «горожане» перебрали семь тренеров и дважды вылетели из Первого дивизиона. Футбол приносил мало радости и разделил город на две части. В то же время в провинциальном и разобщенном Манчестере появилось то, что объединило фанатов «Юнайтед» и «Сити», английских пролетариев и иммигрантов из всех стран мира, – музыка.

Именно Манчестер встретил конец десятилетия музыкальной столицей Англии. На обломках Joy Division вырос New Order. Кислотные рейвы превратили культовый клуб Haçienda в главную тусовочную площадку страны. The Smiths набрали бешеную популярность, показали, что можно петь о серьезных проблемах, и распались. На смену пришел Мэдчестер – локальный стиль, балансировавший между идеалами 1960-х и модным электронным эйсид-хаусом. Из-за ассоциации с наркотиками это течение стремительно перешло в андеграунд и уступило сцену чисто гитарным группам. Так появился брит-поп: Blur вышли на первый план в Лондоне, The Stone Roses – в Манчестере.

Примерно в то же время два брата из пригорода Ноэль и Лиам Галлахеры превратили названный в честь трека The Beatles бэнд The Rain в Oasis, который через несколько лет затмит конкурентов. Они наслаждались возвращением к идеалам олдскульного рока примерно так же, как сами группы 1960-х кайфовали от Британского вторжения. Младший брат Лиам поклонялся Джону Леннону и сводил девушек с ума хриплым вокалом, старший Ноэль писал гениальные тексты и добавлял молодой команде брутальный местный колорит. Оба сходили с ума по «Манчестер Сити» с начала 1970-х, то есть почти с рождения.

Даже в те времена «горожане» были неочевидным выбором для манчестерских подростков, но Галлахеров привела на «Мэйн Роуд» сама судьба: отец почему-то отвел детей именно туда, а не на «Олд Траффорд». Ноэль назвал решение Галлахера-старшего психоделическим: «По всем признакам мы должны были болеть за «Юнайтед». Братья нашего отца и наши двоюродные братья болеют за «МЮ». Только я, Лиам и наш брат Пол – фанаты «Сити». Остальные поддерживают «Юнайтед», а их примерно шесть тысяч человек. Отец переехал в Манчестер из Дублина и неожиданно двинул на «Мэйн Роуд». На самом деле он просто ненавидел братьев. Он выбрал «Сити», чтобы их позлить, и я этому рад».

Триумф Oasis совпал с началом величайшей эпохи в истории «Ман Юнайтед»: в 1994-м группа снесла чарты синглом Live Forever и дебютным альбомом Definitely Maybe, а команда Фергюсона выиграла второй титул АПЛ подряд благодаря голам Эрика Кантона, спринтам Райана Гиггза и подкатам Роя Кина. Еще через несколько лет Галлахеры превратились в мировых звезд и дали два концерта на любимом «Мэйн Роуд», «Ман Сити» в очередной раз вылетел (сначала во второй, а потом и в третий дивизион), а «красные дьяволы» вырастили класс-92 и забирали по несколько трофеев в год. Тот кошмарный отрезок английского футбола заставил Лиама переехать из Манчестера в Лондон. «Я смотрю на счет матча «Юнайтед» раньше, чем на счет матча «Сити», – объяснил младший Галлахер. – Мне плевать, если они проиграют. Пока «Юнайтед» в заднице, я счастлив. Я знаю, что это неправильно, я глупый и пора подрасти, но они заставили меня переехать, сделали лондонцем, понимаете? Они уничтожили мою ****** [гребаную] жизнь в 1990-е».

Ноэль и Лиам ГаллахерыGetty Images

С тех пор ненависть к «МЮ» – единственное, что объединяет Галлахеров. Они ссорились из-за любой мелочи и слишком много пили, чтобы о чем-то сожалеть. Во время первого концерта в США Лиам и Ноэль под наркотиками запели разные песни и разругались. Фронтмен ударил старшего брата бубном и ушел со сцены. Каждый из них стремился стать лидером, и противостояние приводило либо к великим хитам, либо к страшным скандалам. Лиама бесило, что Ноэль не только писал песни, но и забирал хиты вроде Don’t Look Back in Anger. Ноэль возненавидел Лиама за постоянные пьяные разборки. Банда чудом просуществовала до 2009-го – когда Лиам разбил гитару Ноэля перед выступлением на парижском фесте, тот покинул Oasis.

Братья так и не помирились: старший собрал новую группу Noel Gallagher’s High Flying Birds, где никто не сомневается в его авторитете, младший поиграл с бывшими участниками Oasis под названием Beady Eye и запустил сольную карьеру. Вероятно, единственное место, где они еще могут столкнуться, – это «Этихад», куда оба приезжают на матчи «Манчестера». В последние годы футбол значит для братьев чуть ли не больше, чем музыка: они подружились с Пепом Гвардиолой, Венсаном Компании и Яя Туре, Ноэль выступил экспертом для Sky и выбежал на поле после титула «горожан» в 2018-м, а Лиам постоянно хвалится победами в твиттере.

И все же, несмотря на гордость за обновленный «Сити», ненависть к «Юнайтед» осталась главной общей чертой хмурых и суровых Галлахеров. Они регулярно показывают, что футбольный хейт не умер даже в эпоху толерантности и спортивного уважения. «Ман Юнайтед», – мгновенно ответил Лиам на вопрос, от чего в мире он избавился бы. – Они только и делают, что кричат о прошлом. Послушайте: прошлое принадлежит вам, а будущее нам. Или мне». Ноэль не отстает – когда Гари Невилл попросил его подписать гитару, Галлахер разрисовал инструмент аббревиатурой «Сити» и обратился к легенде соперников: «Сколько у тебя вызовов в сборную Англии? Сколько раз ты реально этого заслуживал? Я тебе скажу. Ни одного гребаного раза».

В январе 2018-го на старшего брата обратил внимание даже Жозе Моуринью. После победы над «Эвертоном» в чемпионате португалец включил сарказм и напомнил, как Ноэль критиковал его за ничью с «Саутгемптоном» в прошлом туре: «Мы очень хорошо сыграли. Возможно, в этот раз мне повезет, и король рок-н-ролла признает, что я проделал хорошую работу». Ноэль продолжил перепалку в августе, когда Моуринью сорвался на пресс-конференции после разгрома от «Тоттенхэма» (0:3). «Он проделывает отличную работу, – в фирменном стиле вбросил Галлахер. – Они играют отвратительно, и на это очень приятно смотреть. Команда уходит на дно с каждым днем, у них нет никакого плана. Они тратят деньги без толку, в то время как «Сити» покупает на перспективу. В 1990-х они выигрывали трофеи каждые 10 минут, но после ухода сэра Алекса Фергюсона все разваливается. Отличный день для английского футбола. Я собираюсь откинуться в кресле и насладиться этим».

В том же году Ноэль вместе с Дидье Дрогба вручил премию Ференца Пушкаша за лучший гол на церемонии ФИФА. Даже в такой момент музыкант не удержался от подкола в адрес заклятых врагов: «Приятно находиться в одной комнате с некоторыми из величайших футболистов в истории. И, конечно, здесь также есть игроки «Ман Юнайтед». Благодаря футболу братья поддерживают имидж последних рок-звезд, хотя их музыкальная карьера уже прошла пик. Например, после победы в дерби в сезоне-2011/12 Лиам выложил фото с Диего Марадоной, который приехал поддержать Серхио Агуэро, и подписал пост: «Марадона пожал руку Богу!» Острый язык, высокомерие и сарказм – раньше эти качества определяли музыкальный стиль Oasis, теперь они связывают великих рокеров с миром массовой культуры через футбол. При этом ненависть к «МЮ» значит в этом смысле намного больше, чем любовь к «Сити».

Братья превратились в карикатурных антагонистов, и в этом нет ничего плохого. Они напоминают злодеев в мультфильмах, которые зачахнут без героя: мечты об уничтожении «Юнайтед» делают их собой. Такая связь разнообразила английский футбол и переплела его с остальными сферами жизни. Галлахеры почувствовали азарт и охотно эксплуатируют болезненные отношения с «МЮ»: Ноэль воюет с Невиллом, Лиам пригласил в клип на песню Once Кантона, который сразу влюбился в хит. Француз сыграл короля, а вокалист – его дворецкого и шофера. Некоторые фанаты назвали сотрудничество с легендой «Юнайтед» предательством, но к 2020 году от ненависти Галлахеров осталось больше самоиронии и юмора, чем неприкрытой злобы.

