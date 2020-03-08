Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинет клуб после завершения сезона-2019/20, если CAS подтвердит решение УЕФА о запрете на участие в двух следующих розыгрышах Лиги чемпионов.

Информация появилась в распоряжении Mirror. Известно, что 31-летним аргентинцем интересовались «Реал» и «Атлетико». Контракт Агуэро с «Сити» истекает 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Серхио забил 21 мяч в 27 играх.

Аргентинец выступает за «Сити» с 2011 года. В Манчестере он стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок страны, пять Кубков Лиги и три Суперкубка.

«Сити» подал апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд.

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