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Эдерсон привез 2 гола в дерби с «МЮ». Он тормозит развитие «Сити»

Эдерсон привез 2 гола в дерби с «МЮ». Он тормозит развитие «Сити»
Данил Тармасинов

29 мин. назад

Ответка с «Реалом» в ЛЧ через девять дней.

Когда Хосеп Гвардиола только приехал в Англию, то первым делом внес в расстрельный список вратаря Джо Харта. Для фанатов и хранителей британских традиций это был мощный удар – белокурый голкипер оставался последним, в ком видели городского мальчишку, а не наемника. Время все расставило по местам – Харт провалился в «Торино», выдал кошмарный сезон в «Вест Хэме» и с декабря 2018-го не сыграл за «Бёрнли» ни одного матча в АПЛ. В сборную Джо тоже не вернулся – Пеп был прав.

Вместо англичанина Гвардиоле подвезли Клаудио Браво. Тренер сиял от счастья, как после покера Левандовского из мем-гифок, называл форму новичка лучшими годами чилийца, а в благодарность получил самую жуткую статистику в истории. Клаудио не отражал совсем ничего и пропускал абсолютно все – над 14 голами после 22 ударов в створ не смеется только Левашов из «Тулы». Пеп усадил мышелова на лавку, тот подумал над карьерой, встал и не поймал еще три выстрела подряд.

В провальном по меркам Гвардиолы сезоне (третье место, сразу за «Челси» и «Тоттенхэмом») обвинили Браво – как же, кто же знал, что чилиец поплывет под давлением зубастых британских медиа. Селекционеры «Сити» тут же выловили из «Бенфики» Эдерсона Мораеса. Парень с брутальной татуировкой на шее доводил Хосепа до экстаза божественной игрой ногами, а «Этихад» с уверенным бразилом в раме праздновал два титула в Премьер-лиге.

Эдерсон Мораес, «Манчестер Сити», Премьер-лига-2017/18

Эдерсон Мораес, «Манчестер Сити», Премьер-лига-2017/18Getty Images

Казалось, что на четвертый сезон Гвардиолы «Манчестер» должен еще спрогрессировать. Что подъехавший Родри заменит одряхлевшего Фернандиньо, Лапорт закроет оборону, а Де Брёйне накормит передачами Агуэро со Стерлингом. В этом плане совсем не было места очередному вратарскому спаду и внезапной ротации голкиперов.

За два дебютных сезона Эдерсон допустил в АПЛ всего две результативные ошибки, в этом чемпионате он привез уже три гола, два из которых – в заключительном дерби на «Олд Траффорд». Если в ноябре с «Саутгемптоном» фейл можно притянуть за уши (Эдик не зафиксировал мяч после плотного удара), то с соседями по Манчестеру бразилец облажался по полной. Шлепок Марсьяля прошел между рук, а скидка на Менди превратилась в точный удар Мактомини по пустым воротам с 35 метров – тут уже Гвардиола хватался за лысину от ужаса.

«Он выручил команду в одном или двух моментах, Эдди – выдающийся голкипер, – заметил Пеп на послематчевой пресс-конференции. – Я здесь не для того, чтобы судить своих футболистов, ошибки – это часть игры. Он восстановится и снова станет отличным вратарем».

Но неуверенность Эдерсона не распространяется только на матч с «МЮ», хотя и там Мораес чуть не привез больше двух – Антони налетел на завозившегося вратаря в штрафной и едва не расколол ногу об штангу в погоне за отскоком. Если бы форварду повезло чуть больше, «красные дьяволы» вели 2:0 уже к часу игры.

Легко вспомнить удаление с «Вулверхэмптоном», когда Эдерсон вылетел из ворот и врезался в Диого Жоту. Глупое решение, которое почти никогда не приводит к чему-то, кроме красной карточки. Голкипер уже находился за пределами штрафной и уже проиграл забег нападающему: за доли секунды обычно не случается адекватная реакция – речь не конкретно об игроке «Сити», а в принципе о подобных ситуациях. Но бразилец исполнил неудачный трибьют Нойеру и отправился в раздевалку уже на 12-й минуте.

Интересно, что у «горожан» нет ресурсов, чтобы переломить игры после ошибок вратаря – если Мораес привозит, Гвардиола подсчитывает в уме, как сильно опустится «Сити» в таблице. Шейхи завозят на «Этихад» крайних защитников стоимостью по 60 миллионов евро, но ничего не делают с ментальностью в раздевалке. У каждого футболиста опускаются руки, когда они видят нервные действия Эдика. Костяк по нескольку раз скакал по газону с Кубком АПЛ и переживал вылет из ЛЧ от «Монако», но Агуэро с Де Брёйне по-прежнему не знают, как забить два мяча вместо одного после дурацких ошибок вратаря.

Эдерсон, «Манчестер Сити»

Эдерсон, «Манчестер Сити»Getty Images

Конечно, Гвардиола не посадит Эдерсона на банку даже за такое шоу – впереди ответка с «Реалом», и в ней хорошо бы сделать сухарь, а в Браво с Карсоном веры еще меньше. Но эволюция каталонского тренера объективно застопорилась и не выводит команду на следующий уровень развития.

У «Манчестер Сити» сейчас все идет наперекосяк – возможный бан в Лиге чемпионов, гигантский отрыв «Ливерпуля», травма Лапорта и слабая адаптация Родри. Теперь к этим проблемам добавился еще спад Эдерсона. Может, так будет даже лучше – «горожанам» нужно упасть на самое дно если не по результатам, то по общекомандной работе. Чтобы было от чего оттолкнуться и взмыть к новым достижениям уже без дурацких привозов на последнем рубеже.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:0

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