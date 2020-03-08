Когда Хосеп Гвардиола только приехал в Англию, то первым делом внес в расстрельный список вратаря Джо Харта. Для фанатов и хранителей британских традиций это был мощный удар – белокурый голкипер оставался последним, в ком видели городского мальчишку, а не наемника. Время все расставило по местам – Харт провалился в «Торино», выдал кошмарный сезон в «Вест Хэме» и с декабря 2018-го не сыграл за «Бёрнли» ни одного матча в АПЛ. В сборную Джо тоже не вернулся – Пеп был прав.

Вместо англичанина Гвардиоле подвезли Клаудио Браво. Тренер сиял от счастья, как после покера Левандовского из мем-гифок, называл форму новичка лучшими годами чилийца, а в благодарность получил самую жуткую статистику в истории. Клаудио не отражал совсем ничего и пропускал абсолютно все – над 14 голами после 22 ударов в створ не смеется только Левашов из «Тулы». Пеп усадил мышелова на лавку, тот подумал над карьерой, встал и не поймал еще три выстрела подряд.

В провальном по меркам Гвардиолы сезоне (третье место, сразу за «Челси» и «Тоттенхэмом») обвинили Браво – как же, кто же знал, что чилиец поплывет под давлением зубастых британских медиа. Селекционеры «Сити» тут же выловили из «Бенфики» Эдерсона Мораеса. Парень с брутальной татуировкой на шее доводил Хосепа до экстаза божественной игрой ногами, а «Этихад» с уверенным бразилом в раме праздновал два титула в Премьер-лиге.

Эдерсон Мораес, «Манчестер Сити», Премьер-лига-2017/18Getty Images

Казалось, что на четвертый сезон Гвардиолы «Манчестер» должен еще спрогрессировать. Что подъехавший Родри заменит одряхлевшего Фернандиньо, Лапорт закроет оборону, а Де Брёйне накормит передачами Агуэро со Стерлингом. В этом плане совсем не было места очередному вратарскому спаду и внезапной ротации голкиперов.

За два дебютных сезона Эдерсон допустил в АПЛ всего две результативные ошибки, в этом чемпионате он привез уже три гола, два из которых – в заключительном дерби на «Олд Траффорд». Если в ноябре с «Саутгемптоном» фейл можно притянуть за уши (Эдик не зафиксировал мяч после плотного удара), то с соседями по Манчестеру бразилец облажался по полной. Шлепок Марсьяля прошел между рук, а скидка на Менди превратилась в точный удар Мактомини по пустым воротам с 35 метров – тут уже Гвардиола хватался за лысину от ужаса.

«Он выручил команду в одном или двух моментах, Эдди – выдающийся голкипер, – заметил Пеп на послематчевой пресс-конференции. – Я здесь не для того, чтобы судить своих футболистов, ошибки – это часть игры. Он восстановится и снова станет отличным вратарем».

Но неуверенность Эдерсона не распространяется только на матч с «МЮ», хотя и там Мораес чуть не привез больше двух – Антони налетел на завозившегося вратаря в штрафной и едва не расколол ногу об штангу в погоне за отскоком. Если бы форварду повезло чуть больше, «красные дьяволы» вели 2:0 уже к часу игры.

Легко вспомнить удаление с «Вулверхэмптоном», когда Эдерсон вылетел из ворот и врезался в Диого Жоту. Глупое решение, которое почти никогда не приводит к чему-то, кроме красной карточки. Голкипер уже находился за пределами штрафной и уже проиграл забег нападающему: за доли секунды обычно не случается адекватная реакция – речь не конкретно об игроке «Сити», а в принципе о подобных ситуациях. Но бразилец исполнил неудачный трибьют Нойеру и отправился в раздевалку уже на 12-й минуте.

Интересно, что у «горожан» нет ресурсов, чтобы переломить игры после ошибок вратаря – если Мораес привозит, Гвардиола подсчитывает в уме, как сильно опустится «Сити» в таблице. Шейхи завозят на «Этихад» крайних защитников стоимостью по 60 миллионов евро, но ничего не делают с ментальностью в раздевалке. У каждого футболиста опускаются руки, когда они видят нервные действия Эдика. Костяк по нескольку раз скакал по газону с Кубком АПЛ и переживал вылет из ЛЧ от «Монако», но Агуэро с Де Брёйне по-прежнему не знают, как забить два мяча вместо одного после дурацких ошибок вратаря.

Эдерсон, «Манчестер Сити»Getty Images

Конечно, Гвардиола не посадит Эдерсона на банку даже за такое шоу – впереди ответка с «Реалом», и в ней хорошо бы сделать сухарь, а в Браво с Карсоном веры еще меньше. Но эволюция каталонского тренера объективно застопорилась и не выводит команду на следующий уровень развития.

У «Манчестер Сити» сейчас все идет наперекосяк – возможный бан в Лиге чемпионов, гигантский отрыв «Ливерпуля», травма Лапорта и слабая адаптация Родри. Теперь к этим проблемам добавился еще спад Эдерсона. Может, так будет даже лучше – «горожанам» нужно упасть на самое дно если не по результатам, то по общекомандной работе. Чтобы было от чего оттолкнуться и взмыть к новым достижениям уже без дурацких привозов на последнем рубеже.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:0

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме