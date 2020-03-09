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The Athletic: «Ливерпуль» может завоевать титул при пустых трибунах и отменить чемпионский парад
Все бы ничего, но фанаты «красных» ждали победы 30 лет.
«Ливерпуль» рискует отпраздновать долгожданное чемпионство без зрителей из-за риска распространения коронавируса.
Как сообщает приближенный к клубу журналист The Athletics Джеймс Пирс, «красные» могут оформить титул при пустых трибунах. Более того, мерсисайдцам, возможно, придется отменить традиционный чемпионский парад.
- «Ливерпулю» достаточно выиграть два матча из оставшихся девяти, чтобы гарантировать победу в АПЛ.
- По информации BBC, на парад по случаю победы клуба в Лиге чемпионов в 2019 году пришло 750 тысяч человек.
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