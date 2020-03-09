Сульшер взломал стиль Пепа. «Сити» мог спастись, но «МЮ» заслужил третью победу в дерби

Тактика «Юнайтед» на топовые матчи – по-прежнему главное оружие Сульшера. Под команды с модными 4-3-3 норвежец специально подстраивает схему – чтобы персонально прессинговать. «МЮ» снова вышел с тройкой защитников и десяткой – так было в обоих матчах против «Ливерпуля» и «Челси».

В дерби ничего не изменилось. Соперник выбрал привычные 4-3-3, Сульшер отзеркалил их и дал команде хорошие условия для прессинга. Пара нападающих из Марсьяля и Джеймса играла по Фернандиньо и Отаменди. Десятка Фернандеш – опекал Родри. На Зинченко и Канселу выдвигались латерали Уан-Биссака и Уильямс. Опорники Матич и Фред сторожили Гюндогана и Силву.

Отличие было только в одном – Гвардиола реально был готов к этому. Пеп дал специальные инструкции Канселу и Зинченко. Португалец при случае становился третьим центральным защитником, украинец – еще одним опорным. Это сбивало базовые настройки «МЮ» – Уильямс и Уан-Биссака не могли выдвигаться на своих соперников так высоко. Марсьяль и Джеймс оставались в ситуации 2-в-3.

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Канселу образовал тройку защитников, Зинченко и Гюндоган вдвоем против ФредаEurosport

Единственная проблема – свободу в такой конфигурации получал либо Гюндоган, либо Зинченко. Оба хорошо контролируют мяч, но слабо продвигают его и обостряют игру – в отличие от травмированного Де Брейне. Против «МЮ» требовалось именно второе. Из-за медлительности Гюндогана и Зинченко хозяева успевали перестроиться. На это после матча жаловался Гвардиола.

«Хорошая игра, мы действительно хорошо играли. У нас была отличная структура позиционных атак, но в первом тайме нам не хватало агрессии. Когда мы добирались до третьей четверти поля мы должны были играть быстрее», – объяснил Пеп.

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Альтернативой варианту с Зинченко и Гюндоганом были передачи на Агуэро. Аргентинец оттягивался в опорную зону «Юнайтед» и там помогал «Сити» выходить из-под прессинга. В теории Серхио – более техничная опция, но на деле Магуайр неплохо его контролировал. Благодаря этому «МЮ» действительно зажимал «Сити» – 29% действий прошло на трети гостей.

Также Гвардиола рассказал, что в атаке «Юнайтед» лишь ждал ошибок его команды. Это не так – у Сульшера был план по вскрытию обороны «Сити». Он строился вокруг грамотного движения Марсьяля и Джеймса.

Обоим помог опыт игры на фланге. В моменты прессинга «Сити» они перегружали края и ставили дилемму перед Канселу и Зинченко – подниматься к своим соперникам (Уильямсу и Уан-Биссаке), но оставлять Джеймса и Марсьяля, либо закрывать их, но позволить «МЮ» свободно распоряжаться с мячом и забыть о прессинге.

Как правило, гости выбирали первый вариант. Из-за этого Марсьяль и Джеймс оставались 1-в-1 с медленными Фернандиньо и Отаменди. Это трансформировалось лишь в полумоменты, но тут важны два замечания. Во-первых, полумоментов было слишком много. Во-вторых, у «Сити» не было даже их.

Зинченко пошел на Вин-Биссаку, Джеймс открылся за его спинойEurosport

Канселу пошел на Уильямса, Марсьяль открылся за его спинойEurosport

Карта принятых передач Марсьяля и Джеймса лишь олицетворяет картину – большинство мячей они подбирали именно на флангах. Благодаря этому «Юнайтед» получил солидный перевес по ударам – к перерыву соотношение было 7:1 в пользу хозяев.

Разницу между командами сделала гениальность Бруну. С приходом португальца «МЮ» прибавил в целом, но на стандартах – особенно. Быстрый розыгрыш штрафного с передачей на ход Марсьялю – уже фишка Фернандеша. Подобным образом они чуть не удивили «Уотфорд» несколько недель назад.

Во втором тайме расстановка сил приблизилась к равной. Причина – перестановки от Гвардиолы. Они помогли «Сити» и в прохождении прессинга, и в остроте атак.

Теперь лишним игроком у гостей был Стерлинг – более скоростной и резкий игрок. Для этого Рахим уходил в центр и образовывал треугольник с Гюндоганом и Зинченко. Теперь дилемма стояла уже перед опорниками «МЮ» – либо они продолжают играть со своими соперниками, но дают свободу Стерлингу, либо держат Стерлинга, но оставляют свободными своих соперников.

В безвыходной ситуации, как правило, оставался Матич. Он оказывался против двух оппонентов сразу – одним из них был Рахим. На помощь Неманье выдвигался центральный защитник (как правило, Шоу), из-за чего в обороне «МЮ» появлялся разрыв. «Сити» оголял его. Карта принятых передач Стерлинга подчеркивает – до перерыва он играл преимущественно на фланге, после – в середине.

Стерлинг перегружает центр, Матич в ситуации 1-в-2Eurosport

Снова Стерлинг в центре, снова Матич против двух соперниковEurosport

Вероятно, на этом отрезке матча гости даже должны были сравнивать счет. «МЮ» больше не мог нормально прессинговать – на трети «Сити» во втором тайме прошло всего 18% действий. Справедливости ради, гости не поставили на поток такие моменты. При этом не ограничили «Юнайтед» полностью – соотношение ударов во втором тайме лишь 6:5 в пользу «Сити».

Чтобы минимизировать влияние Стерлинга на игру, на концовку Сульшер выпустил Мактомини и даже преобразовал схему. Команда начала играть с тремя опорниками, один из них (как правило, Скотт) приглядывал за Рахимом. Это помогло сдержать «Сити» на заключительной стадии игры. У команды Гвардиолы оставались свободным только Канселу и вышедший на замену Менди.

Оба умеют поддерживать атаку, но обоих жутко подвело качество навесов. За весь матч они сделали 10 кроссов в штрафную. Ни один из них не дошел до адресата. В результате «Сити» закончил матч с худшим показателем ожидаемых голов за весь сезон.

«Юнайтед» тоже не блистал в атаке – довести преимущество до победы им помогли магия Бруну и чудовищные ошибки Эдерсона. Правда, важно оговориться – идея «МЮ» гораздо чаще приводила к остроте. Их лучший отрезок остался в памяти в более отчетливом виде.

Если не считать вдохновение сразу после назначения Сульшера, сейчас «Юнайтед» переживает действительно лучший период при норвежце. Команда здорово играет в кубковых турнирах и вырвалась в фавориты среди догоняющих «Лестер» и «Челси». Покупка и быстрая адаптация Бруну может стать бонусом в этой борьбе. Умение Сульшера вытаскивать большие матчи – тоже. Норвежец – победитель в личном противостоянии с Гвардиолой.

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