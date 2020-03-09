Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил персональный антирекорд, когда его команда проиграла «Манчестер Юнайтед» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Поражение стало для «Сити» седьмым в АПЛ-2019/20 – ранее 49-летний Гвардиола столько не проигрывал. В сезоне-2016/17 (первый в Манчестере) он проиграл шесть матчей. Худший показатель по поражениям в «Барселоне» – пять проигранных игр.

«Сити» проиграл со счетом 0:2, у «МЮ» забили Марсьяль и Мактомини.

Команда Гвардиолы идет на втором месте и уступает «Ливерпулю» 25 очков, имея игру в запасе.

Сульшер взломал стиль Пепа. «Сити» мог спастись, но «МЮ» заслужил третью победу в дерби

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме