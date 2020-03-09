Американский боксер Флойд Мэйуэзер выразил заинтересованность в покупке «Ньюкасл Юнайтед».

В воскресенье, 8 марта, Флойд встретился с фанатами в Ньюкасле, и у него спросили, действительно ли он заинтересован в покупке «сорок». «В США мы называем этот спорт не футболом, а соккером. Футбольный «Ньюкасл» – невероятная команда, большой клуб. Если вы хотите, чтобы я купил его, то дайте мне знать», – сказал Мэйуэзер, обращаясь к толпе. Она ответила боксеру довольным гулом.

По данным TMZ, представители Флойда подтвердили его потенциальную заинтересованность в приобретении клуба, который принадлежит Майку Эшли.

Состояние Флойда, по разным оценкам, приближается к одному миллиарду долларов США.

Мэйуэзер – обладатель непобедимого рекорда, он провел 50 поединков на профессиональном ринге и одержал 50 побед.

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