Жена разрешила фанату «Арсенала» назвать ребенка Озилом, если Месут ответит ему в твиттере

Поклонник полузащитника «Арсенала» Месута Озила назовет своего ребенка Озилом. Жена разрешила ему сделать это при выполнении одного условия.

5 марта юзер твиттера Джек Робинсон опубликовал следующий пост, тегнув в нем профиль Озила: «Моя жена ждет ребенка в июле. Она сказала, что, если ты ответишь на это сообщение, я смогу назвать ребенка Озилом. Не разочаруй меня».

«Договорились, дружище. Я не подведу. Теперь твоя очередь. В июле я хочу увидеть свидетельство о рождении», – ответил Месут.

В чемпионате Англии-2019/20 Озил провел 18 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Арсенал» занимает девятую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на восемь очков.

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