Клуб из 10-го английского дивизиона выиграл 27 игр из 27 и оформил титул раньше «Ливерпуля»

Команда «Джерси Буллс» – дебютант 10-го дивизиона чемпионата Англии – выиграла все матчи сезона и завоевала титул раньше «Ливерпуля».

Футболисты «Джерси» записали в актив 27 побед в 27 играх и установили абсолютный рекорд. В последнем матче со счетом 2:0 был обыгран клуб «Бритиш Эйрвейс». Команда с первого раза оформила выход в девятый дивизион.

«Джерси» – клуб с Нормандских островов, которые не входят в состав Великобритании, но также не считаются иностранными территориями. Долгое время островным командам не разрешали заявляться в британские лиги.

В АПЛ «Ливерпулю» осталось победить дважды для завоевания чемпионства, но если чемпионат будет отменен из-за коронавируса, мерсисайцы останутся без титула.

(Фото: официальный сайт клуба)

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