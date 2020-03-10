Коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не одобрил идею проводить матчи без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

«В Италии чемпионат был приостановлен. В Испании в ближайшие 2-3 недели будут играть без зрителей. И я думаю, что скоро это случится в Англии. Потому что число заболевших растет – так же, как это было в Италии и сейчас в Испании.

Другая проблема в следующем: нам следует спросить, стоит ли играть в футбол без зрителей. Причина, по которой мы делаем свою работу, – это люди. Если они не могут прийти на стадион, в этом нет смысла. Я бы не хотел играть в чемпионате, Лиге чемпионов или кубках без зрителей», – заявил Пеп.

Все матчи итальянской Серии A были приостановлены до 3 апреля.

Все игры французской Лиги 1 пройдут за закрытыми дверями вплоть до 15 апреля.

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