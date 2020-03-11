Английская Премьер-лига перенесла матч 28-го тура между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

Это связано с мерами предосторожности при заболевании коронавирусом. 13 дней назад «канониры» играли с «Олимпиакосом» в Лиге Европы на «Эмирейтс». Владелец греческого клуба Эвангелос Маринакис, у которого диагностировали COVID-19, контактировали с футболистами и сотрудниками «Арсенала».

По советам медиков и для полного понимания ситуации «Сити» и «канониры» попросили руководство чемпионата Англии отложить матч, Премьер-лига пошла навстречу обоим клубам.

«Понимаем, что это вызовет неудобства и финансовые потери фанатам, планировавшим посетить встречу, но «Арсенал», «Манчестер» и АПЛ единогласны во мнении, что заражение господина Маринакиса не оставляет альтернативы, кроме как потратить время на полную оценку всех рисков», – говорится в заявлении Премьер-лиги.

Сроки переноса игры 28-го тура чемпионата Англии пока не названы.

Из-за вспышки коронавируса уже на месяц приостановлен чемпионат Италии, во Франции и Испании матчи пройдут без зрителей, в Германии девять из 10 встреч тура состоятся при пустых трибунах.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в АПЛ и отстает от «Ливерпуля» на 25 очков, «Арсенал» – девятый, «пушкарям» до зоны ЛЧ восемь баллов при одном матче в запасе.

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