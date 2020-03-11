Лондонский «Арсенал» отправил футболистов и часть сотрудников клуба на карантин из-за возможного заражения коронавирусом.

11 марта Премьер-лига перенесла выездной матч «канониров» против «Манчестер Сити». Причиной стал положительный тест владельца «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса, контактировавшего с игроками и работниками лондонцев перед встречей греков в Лиге Европы.

«Мы получили совет медицинского штаба, в котором риск заражения коронавирусом назван чрезвычайно низким. Тем не менее, мы следуем рекомендациям правительства Великобритании, в которых предписано: каждый, имевший близкий контакт с переносчиком инфекции, не должен выходить на улицу в течение 14 дней с момента последней встречи.

Футболисты останутся дома на протяжении двух недель. Четверо сотрудников клуба, сидевших рядом с господином Маринакисом на матче с «Олимпиакосом», также проведут дома 14-дневный период», – говорится в заявлении «канониров».

О том, какие именно игроки попали под карантин, пресс-служба английской команды не уточнила.

До 25 марта, когда истечет период действия карантина, у «Арсенала» запланированы два матча – с «Брайтоном» в АПЛ и против «Шеффилд Юнайтед» в Кубке.

«Олимпиакос» уже объявил, что все футболисты и сотрудники сдали тесты на COVID-19, заболевания в пробах не выявлено.

Матч «Сити» – «Арсенал» перенесли. Игроки «канониров» контактировали с заболевшим коронавирусом

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