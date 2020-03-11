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«Арсенал» отправил игроков на 14-дневный карантин после контакта с заболевшим коронавирусом
Кто конкретно просидит дома две недели, пока неизвестно.
Лондонский «Арсенал» отправил футболистов и часть сотрудников клуба на карантин из-за возможного заражения коронавирусом.
11 марта Премьер-лига перенесла выездной матч «канониров» против «Манчестер Сити». Причиной стал положительный тест владельца «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса, контактировавшего с игроками и работниками лондонцев перед встречей греков в Лиге Европы.
«Мы получили совет медицинского штаба, в котором риск заражения коронавирусом назван чрезвычайно низким. Тем не менее, мы следуем рекомендациям правительства Великобритании, в которых предписано: каждый, имевший близкий контакт с переносчиком инфекции, не должен выходить на улицу в течение 14 дней с момента последней встречи.
Футболисты останутся дома на протяжении двух недель. Четверо сотрудников клуба, сидевших рядом с господином Маринакисом на матче с «Олимпиакосом», также проведут дома 14-дневный период», – говорится в заявлении «канониров».
О том, какие именно игроки попали под карантин, пресс-служба английской команды не уточнила.
- До 25 марта, когда истечет период действия карантина, у «Арсенала» запланированы два матча – с «Брайтоном» в АПЛ и против «Шеффилд Юнайтед» в Кубке.
- «Олимпиакос» уже объявил, что все футболисты и сотрудники сдали тесты на COVID-19, заболевания в пробах не выявлено.
Матч «Сити» – «Арсенал» перенесли. Игроки «канониров» контактировали с заболевшим коронавирусом