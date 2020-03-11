Бывший защитник «Челси» и тренер «Астон Виллы» Джон Терри решил продать особняк стоимостью 5,5 млн фунтов. Экс-футболист пошел на этот шаг по просьбе жены.

Как сообщает The Sun, в 2017 году Терри вместе с супругой отдыхал на горнолыжном курорте. В это время в их особняк проникли грабители и вынесли драгоценностей на 400 тысяч фунтов. Перед этим мужчины испражнились возле кровати в спальне супругов.

«Этот дом стал кошмарным напоминанием о том, что произошло в прошлом. Один из мужчин оставил Джону грязный протест у подножия кровати. Бедная Тони (жена Терри – прим. Eurosport) до сих пор не может этого забыть. Они сразу начали искать новый дом», – рассказал друг семьи.

Терри выступал за «Челси» в 1998-2017 гг. За это время Джон стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов-2011/12.

«Астон Вилла», в тренерском штабе которой работает Терри, занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Клуб из 10-го английского дивизиона выиграл 27 игр из 27 и оформил титул раньше «Ливерпуля»

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