У троих игроков «Лестера» нашли симптомы коронавируса

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что у трех его футболистов нашли симптомы коронавируса.

«У нескольких наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюдали необходимые процедуры и в качестве меры предосторожности изолировали их от остальной команды», – цитирует Роджерса BBC Sport.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом. Погибли восемь человек.

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