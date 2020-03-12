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У троих игроков «Лестера» нашли симптомы коронавируса

У троих игроков «Лестера» нашли симптомы коронавируса
Eurosport

39 мин. назад

Похоже, АПЛ тоже уйдет на паузу.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что у трех его футболистов нашли симптомы коронавируса.

«У нескольких наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы соблюдали необходимые процедуры и в качестве меры предосторожности изолировали их от остальной команды», – цитирует Роджерса BBC Sport.

  • Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.
  • В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом. Погибли восемь человек.

Ла Лига приостановлена, «Реал» на карантине из-за коронавируса у одного игрока

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