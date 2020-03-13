The Times: сезон в Англии доиграют без зрителей, некоторые матчи не будут показывать по ТВ

Авторитетное британское издание The Times рассказало, как будет протекать остаток сезона в английской Премьер-лиге в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на оригинальный источник.

Ключевая мера безопасности, которая будет введена правительством Великобритании, – это запрет на посещение футбольных матчей во всех дивизионах, включая АПЛ. Речи о полной отмене игр не идет – английский сезон будет доигран.

Особенности ситуации для болельщиков в Англии:

обладатели сезонных абонементов или владельцы билетов на отдельные матчи смогут посмотреть игры дома;

матчи не будут транслироваться в пабах во избежание скопления людей;

матчи АПЛ в 15:00 (18:00 по московскому времени) в субботу не будут транслироваться в прямом эфире;

трансляторам АПЛ разрешено показывать более одного матча в субботу днем (12:30 по лондонскому времени) и вечером (17:30), а также во временных слотах в воскресенье и понедельник.

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