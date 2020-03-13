Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в английской Премьер-лиге.

Арсенал» на официальном сайте, что болезнь обнаружена у главного тренера Микеля Артеты. «Я сдал тест после плохого самочувствия, и это разочаровывает. Вернусь к работе, как только позволят», – прокомментировал 37-летний коуч. Контактировавшие с Артетой будут отправлены на самоизоляцию.

«Челси» заявил о заражении 19-летнего нападающего Каллума Хадсон-Одои. 9 марта у него были обнаружены симптомы простуды, 12 марта он сдал положительный текст на COVID-19. Игроки и персонал команды уйдут на карантин.

До случаев с Артетой и Хадсон-Одои АПЛ была намерена доиграть сезон без зрителей.

В мире объявлена пандемия коронавируса.

The Times: сезон в Англии доиграют без зрителей, некоторые матчи не будут показывать по ТВ