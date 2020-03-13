Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса.

«Как вы наверняка знаете, в последние дни у меня был вирус. Я вылечился и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, скоро вернусь на поле, и мы увидимся», – сказал 19-летний футболист.

9 марта у Хадсон-Одои были обнаружены симптомы простуды, 12 марта он сдал положительный текст на COVID-19.

Сотрудники клуба, включая состав «Челси» и тренерский штаб, отправлены на карантин.

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