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«Надеюсь, скоро увидимся». Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса

«Надеюсь, скоро увидимся». Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
Eurosport

1 час назад

13 марта Каллум сдал положительный тест, а 14-го уже выздоровел.

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса.

«Как вы наверняка знаете, в последние дни у меня был вирус. Я вылечился и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, скоро вернусь на поле, и мы увидимся», – сказал 19-летний футболист.

  • 9 марта у Хадсон-Одои были обнаружены симптомы простуды, 12 марта он сдал положительный текст на COVID-19.
  • Сотрудники клуба, включая состав «Челси» и тренерский штаб, отправлены на карантин.

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